De aquí y de allá

México

Nueva protagonista

Se dio a conocer la actriz que protagonizará a “Serena”, además de que se anunció quiénes más formarán parte del nuevo elenco de la serie Gossip Girl, en esta nueva secuela se verá cómo ha cambiado Nueva York y los personajes de la primera serie que tuvo 6 temporadas. La actriz y cantante de Chicago, Emily Alyn Lid, ha sido la revelación más esperada de esta secuela, ya que ella protagonizara el papel de Serena Van der Woodsen. “En el reboot, su personaje llevará el nombre de ‘Audrey’, una chica perteneciente a la clase más elitista de Nueva York quien ya pasó mucho tiempo en la misma relación y comienza a preguntarse qué más hay por ahí”, informó “Vogue”. Al elenco se unen los actores White Peak, Eli Brown, Jonathan Fernández, Jason Gotay, para este proyecto que tendrá 10 episodios, en el que podrá verse como después de 8 años todo cambió.— Notimex

Tercera edición

El festival Pulso, que cada año se presenta en la ciudad de Querétaro, reveló el cartel de su tercera edición, y el elenco de este año incluye a grupos como Los Fabulosos Cadillacs, Madness, Evanescence, 2mandydjs, Col War Kids, Enjambre y Morat, entre otros. El evento contará por tercera ocasión con la carpa Casa Comedy, sin embargo, los encargados de hacer reír al público en esta edición, no se han revelado.— Notimex

Apoyo a las mujeres

La banda colombiana de música pop Morat, reveló un adelanto de 17 segundos en de su próximo sencillo “No termino”, que será lanzado al final de esta semana. Para anunciar su nuevo material, los colombianos dejaron varias frases de la canción , en redes sociales, acompañadas de fotografías del video musical. El público de los artistas colombianos, no tardó en mostrar su entusiasmo. La banda finalmente hizo públicas las fechas en que se podrá escuchar su nueva obra en cada país, al pie de una imagen del clip, en México será mañana a las 5 p.m. Mientras tanto, la banda se encuentra inmersa en una serie de conciertos que ofrecerá alrededor del país y alistando su participación en los festivales Pal Norte y Pulso.— Notimex

Vuelve al teatro

La actriz mexicana Lisa Owen, regresa a la comedia al lado de Jesús Ochoa, ahora en la puesta en escena “El marido perfecto”, que se estrenará en abril, en Puebla, para luego presentarse en la Ciudad de México. Jesús Ochoa y Lisa Owen ya han trabajado juntos en comedia y como pareja, fue en 2001, cuando hicieron la cinta “El segundo aire”, por lo que ahora la actriz se siente muy confiada. Para la actriz y escritora, hacer teatro es la graduación de una actriz, porque, en el entarimado, sí se tiene que actuar. “Me gusta hacer cine, teatro y televisión. Pero, tengo claro que el teatro es de los actores, porque puede que no actúes y en televisión y cine no pasa nada, sacas el proyecto, eso no pasa en teatro, ahí sí es indispensable actuar. Es decir, el teatro es de los actores, el cine de los directores y la televisión de los productores”, explicó. “El marido perfecto” es una producción de Rubén Lara y se estrenará el próximo 23 de abril en Puebla. Tendrán una gira y después harán temporada en la Ciudad de México. Notimex

