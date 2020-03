De aquí y de allá

No más desnudos

Keira Knightley aseguró que no realizará más desnudos en su carrera debido al rol que ahora desempeña como madre, aseguró en entrevista con Financial Time. Aunque en el pasado filmó algunas escenas sin ropa, para la actriz, mostrarse sin ninguna prenda frente a las cámaras ya no es igual de cómodo.

Dupla exitosa

La secuela de la cinta “Space Jam”, que combina acción viva con animación, se encuentra en producción y ya se ha confirmado la participación de personajes de otras franquicias como “Guasón” y “La Máscara”.

Vuelve a la TeVe

Jack Gleeson, quien participó en “Juego de tronos”, regresará a la televisión luego de seis años de retiro después de que su personaje fuera asesinado en la serie cuatro del programa.

En los cines

Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, el filme “Greyhound” lanza su primer tráiler con Tom Hanks, quien da vida a un capitán de la marina que lucha contra los nazis. La película bélica, se estrenará el 12 de junio próximo.

Próximo éxito

El músico estadounidense Will.i.am, se une a la colombiana Drea Dury, en su lanzamiento más reciente, el sencillo “Brutal”, que además de contar con la participación del integrante de The Black Eyes Peas, suena en idiomas español e inglés. Dury, quien ya antes había demostrado su talento con los temas “Dale euro”, ahora se une al también productor, quien es una de las figuras pop más reconocidas, tanto por su trabajo con la agrupación, como en solitario.

