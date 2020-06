De dónde surgió "Lo que se ve, no se pregunta" de Juan Gabriel

Estas palabras se convertirían en más que una simple frase, sería la confesión de su orientación sexual

MÉXICO.— Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nunca admitió ser gay, sin embargo, como el 'Divo' que fue, siempre encontró la mejor manera de decir las cosas. Es así como convirtió una simple frase en una confesión y un emblema.

Quiero hacer una pregunta pero no quiero quedar tipo Juan Gabriel cuando le preguntaron si era gay: 'Lo que se ve no se pregunta' pic.twitter.com/zF3j6L6e9N

La preferencia sexual del famoso cantautor mexicano siempre generó dudas, pues mientras muchos aseguraban que era homosexual, él nunca afirmó, pero tampoco negó.

Sin embargo, en una entrevista para el programa Primer Impacto, la cual llevo al cabo el entrevistador y periodista Fernando del Rincón surgió una declaración que en su momento causó revuelo por su gran significado.

Luego de un par de preguntas, del Río le pregunta al cantante sobre su preferencia sexual:

"¿A usted le interesa mucho?, dicen que lo que se ve no se pregunta mijo", expresó 'El Divo de Juárez'.

Ante esta respuesta, Fernando se muestra asombrado y sin saber cómo reaccionar, por ello se limitó a responder que él solo veía a un cantante triunfador.

Pero 'Juan Ga' reafirmó lo anteriormente mencionado, dejando claro sus ideales.

"Hay cosas que no se tienen que decir y cosas que se dicen, pero la gente es inteligente, no es tonta y yo no soy un santo", destacó Juan Gabriel.