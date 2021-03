"De las mejores decisiones de mi vida": hija de Niurka se quita los implantes

La hija de la cubana se quita los implantes de senos y aseguró que fue una decisión "liberadora".

MÉXICO.— Romina Marcos, la hija de Niurka, compartió con sus seguidores en redes sociales la decisión "liberadora" de quitarse los implantes de senos que se colocó cuando tenía 20 años.

La youtuber publicó una fotografía en la que mostró sus implantes, así como una confesión en la que indicó que habérselos retirado fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, y admitió que se los puso porque en aquél momento sintió presión social.

"Hace un mes me quite los implantes. Hace un mes tome una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía). La libertad física y emocional que tengo ahora no la cambio por nada [...]" detalló la joven.

Males que le ocasionaron los implantes

En un vídeo en su canal de YouTube, Romina respondió preguntas que usuarios le enviaron sobre el tema. Ahí también narró los efectos que le ocasionaron los implantes, como dolor de espalda, de cuerpo, de cabeza y repentina pérdida de memoria a corto plazo.

Un cambio para sentirte mejor

Romina aconsejó a sus seguidoras que si piensan en hacerse un cambio en el cuerpo, éste sea para que las haga sentir mejor, más seguras, y no lo contrario.

"Todo cambio que decidas hacer en tu cuerpo que sea POR QUÉ TÚ QUIERES y recuerda que siempre debe ser algo que te haga sentir bien y que te ayude a sentirte más segur@, si hace lo contrario, no está bien" señaló la influencer.

También podría interesarte: Niurka presume noviazgo con un hombre 18 años menor que ella