La actriz y fundadora del mítico grupo de The Ronettes murió a los 78 años de edad víctima del cáncer.

LOS ÁNGELES.— Ronnie Spector, cantante, actriz y fundadora del mítico grupo The Ronettes, murió a los 78 años este miércoles 12 de enero tras perder la batalla contra el cáncer a los 78 años en Connecticut, según informó su familia en un comunicado.

"Nuestro querido ángel terrenal, Ronnie, dejó hoy este mundo tras una breve batalla con el cáncer. Estuvo (acompañada) por su familia y en brazos de su marido, Jonathan... Ronnie vivió su vida con una chispa en los ojos, una actitud valerosa, un sentido del humor retorcido y una sonrisa en el rostro. Estaba llena de amor y gratitud", señalaron sus familiares en un comunicado en el que no se proporcionaron otros detalles.

No obstante en el texto se prometió "una celebración de la vida de Ronni y de su música que será anunciada más adelante".

¿Quién era Ronnie Spector?

La apodada "Sirena del Rock and Roll" con ojos delineados y peinados altos será recordada por la interpretación de éxitos de la década de 1960 como "Be My Baby", "Baby I Love You" y "Walking in the Rain", con su banda The Ronettes.

Ronnie, nacida y bautizada como Veronica Yvette Bernett, se convirtió en líder de la agrupación que tiempo después se convertiría en uno de los "grupos de chicas" más famosos en boga en los años sesenta y setenta.

The Ronettes fue formado en 1957 por Ronnie, su hermana Esthelle y su prima Nedra Talley. Sin embargo, gran parte de su fama la deben a su asociación con el famoso Phil Spector, auténtico rey Midas de la música pop, quien se casó con Ronnie (de ahí su apellido de casada) en un matrimonio que duró hasta 1972.

Phil Spector se encargó de las chicas lograrán una gira en Inglaterra con los Rolling Stones, además de conseguir ser amigas de los Beatles.

En 2010 lanzó un EP de Navidad titulado “Ronnie Spector’s Best Christmas Ever” y en 2016 “English Heart”, un álbum de covers de canciones británicas de la década de 1960.

Le sobreviven su esposo Jonathan Greenfield y sus hijos Jason y Austin.