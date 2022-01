De regué con Kaxan Ka’an

La banda tocará hoy antes de que salga Paté de Fuá

A pocos días de celebrar cinco años de existencia, la banda yucateca de regué Kaxan Ka’an sigue fiel a un estilo musical que tiene muy claro su objetivo: No cansarse de buscar lo que no hay, señala Irving Ayuso, vocalista de la agrupación que hoy se presenta a partir de las 19 horas en el remate del Paseo de Montejo, previo a la segunda actuación, en ese mismo espacio, del grupo Paté de Fuá, programa que se enmarca dentro de las actividades de la edición 2022 del Mérida Fest por el 480o. aniversario de la fundación de la capital yucateca.

Kaxan Ka’an, palabra maya que significa “Buscando Cielo”, evoca precisamente el espíritu y el estilo de esta banda de jóvenes en esa búsqueda constante de nuevas formas de expresión, estilos y sonidos, tal y como lo comenta Irving Ayuso en entrevista con el Diario, “No nos cansamos de buscar lo que no hay”.

“Estamos muy contentos de poder participar en el Mérida Fest, un evento de tal magnitud y trascendencia y donde tendremos la oportunidad de presentarnos previo al concierto de Paté de Fuá”, comentó el entrevistado.

Kaxan Ka’an cumplirá este 2 de febrero cinco años de haber emprendido esta búsqueda de lo que no existe, para ir compartiendo con el público ritmos, sonidos y estilos de regué, ska, tropical, hip hop, salsa, etc., con el toque particular y característico de quienes conformamos el grupo. Poder presentarnos por primera vez en un festival abierto al público, al aire libre desde el inicio de la pandemia y que esto ocurra en la víspera del aniversario número 5 de la banda, es motivador y nos entusiasma”, comentó.

La banda está integrada por Jorge Riegos, batería; Luis Duran, bajo; Abel Vega, teclados; Herbie Cuellar, Guitarra; Sammy Collí, percusiones; Adrián Ruiz, Saxofón e Irving Ayuso, primera voz y guitarrista.

El concierto de Kaxan Ka’an dará inicio a las 19 horas, una hora antes del de Paté de Fuá; la entrada es libre pero con aforo controlado, por lo que se recomienda llegar temprano.

Nombre del grupo

“El nombre de “Buscando Cielo” es un tributo a las raíces mayas de la banda pero también define a quienes conforman el grupo, “no nos conformamos y vamos a la búsqueda de más e incluso de lo que no existe, creamos nuestras propias rolas y tomamos temas de actualidad para musicalizarlos y compartirlos con las personas”, dice Irving Ayuso.