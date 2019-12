De Sudáfrica la nueva Miss Universo: así fue el certamen

La sudáfricana Zozibini Tunzi, activista contra la violencia de género, ganó el título de Miss Universo; México y Puerto Rico fueron parte del top tres.

Este domingo los fanáticos de los concursos de belleza vivieron el mejor Miss Universe desde que la organización IMG tomó las riendas del certamen en 2015.

Your new Miss Universe!!!! 😍✨ #MissUniverse2019 pic.twitter.com/vqcZXjY7Zg

México estuvo representado por la jalisciense Sofía Aragon, de 26 años. Una joven escritora, filósofa y activista contra el suicidio.

El concurso comenzó con el opening donde las 90 participantes gritaron con orgullo el nombre de su país.

América: Puerto Rico, Perú, República Dominica , México, Estados Unidos.

Europa: Albania , Francia , Islandia, Croacia , Portugal.

África y Asia: Sudáfrica , Indonesia , Vietnam, Nigeria, Tailandia.

Wild Cards: Filipinas, Venezuela, India, Brasil, Colombia.

Posterior a ser llamadas al top 20, cada una tuvo 15 segundos para dar una breve descripción de si mismas y, de inmediato hicieron un nuevo corte, ahora para quedar solo 10

Estados Unido, Colombia, Puerto Rico, Sudáfrica, Peru, Islandia, Francia, Indonesia, Tailandia Y México, conformaron uno los tops 10 más fuertes en la historia de la competencia.

Las diez delegadas modelaron en traje de baño y traje de gala, donde Sofía Aragón de México se llevó la gran mayoría de los aplausos al salir con un vestido rojo al que se le quitaba la falda, revelando un vestido pegado, con el que se llevó todas las miradas.

THAT 👏TWIRL 👏 THO 👏 #MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv . Airing in Spanish on @Telemundo . pic.twitter.com/dBCagijGe6

Sofía, fue la primera nombrada para formar parte del top cinco, junto a Sudáfrica, Colombia, Puerto Rico y Tailandia, la gran favorita; todas respondieron una pregunta para ganarse un lugar en el top tres.

México, Puerto Rico y Sudáfrica con las respuestas más acertadas fueron el top final del certamen; todas con los méritos necesarios para ser Miss Universo. Las tres jóvenes respondieron dos preguntas más antes de elegir a la gran ganadora.

This is the Top 5 Q&A, starting with… Mexico!#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/wShCet6FoB