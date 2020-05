De Voldemort a Tronchatoro, Ralph Fiennes en nueva versión de “Matilda”

EE.UU.— El actor Ralph Fiennes, mejor conocido por su papel de Voldemort en la saga de “Harry Potter”, sería la Maestra Tronchatoro en la próxima adaptación de “Matilda: The Musical”, así lo informó Deadline.

El nombre de Ralph Fiennes está sonando fuertemente como el posible actor para interpretar al personaje de la maestra Tronchatoro en la nueva película de “Matilda”.

La cual será una adaptada del musical de 2010 de Tim Minchin. Netflix será la encargada de producirla.

