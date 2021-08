¿Debí morir para alzar la voz?: Lylo Fa, víctima de una agresión, responde a las críticas

Lylo Fa, la influencer y esposa del yucateco Rommel Pacheco, recurrió a sus redes sociales para compartir el acoso callejero que sufrió cuando se dirigía a un gimnasio en Ciudad de México. ´

Alhely Fallah, nombre real de Lylo, explicó que se encontraba a pocos pasos de llegar a su destino cuando un hombre se acercó a ella de manera sospechosa, pero su reacción inmediata fue separarse porque el sujeto no llevaba cubrebocas.

“Este señor se me acercó y me preguntó su sabía dónde venden hierro o fierro, no sé (…) la verdad sentí algo, como que lo vi en su cara y de la nada me empezó a jalonear y me agarró del saco”, contó a sus miles de seguidores en Instagram y TikTok.