Deborah Dugan, cesada por quejarse

Deborah Dugan cuestiona proceso de los Grammy

LOS ÁNGELES (AP).— La Academia de la Grabación despidió a Deborah Dugan, la presidenta destituida que cuestionó la integridad del proceso de nominaciones a los premios Grammy y dijo que fue acosada sexualmente por un abogado de la organización, a la que llamó un club de chicos que consentía y favorecía a los hombres poderosos.

La academia dijo anteayer lunes que tomó la decisión tras “dos investigaciones independientes exhaustivas y costosas” sobre Deborah y sus denuncias. Señaló que las revisiones hallaron “deficiencias gerenciales y fracasos constantes”, aunque no proporcionó detalles.

Deborah se encontraba bajo licencia administrativa desde mediados de enero, cuando fue destituida tras una queja de maltrato presentada por una antigua empleada de la Academia de la Grabación. La academia indicó anteayer que fue una de varias denuncias que recibió.

La expresidenta había planteado varios problemas sobre el modo en que la organización operaba y acusó a sus principales abogados de tratarla de manera inapropiada durante una reunión de negocios, que detalló en una queja de discriminación presentada ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

Deborah declaró que las investigaciones de la academia no incluyeron entrevistas con ella ni abordaron sus quejas sobre conflictos de interés e irregularidades en el proceso de votación.

“Aunque estoy decepcionada, no estoy sorprendida del patrón de la Academia para lidiar con delatores”, mencionó en un comunicado.

“En vez de tratar de reformar la institución corrupta desde adentro, seguiré trabajando para hacer responsables a aquellos que continúan dirigiendo en beneficio propio, manchan el proceso de votación del Grammy y discriminan a las mujeres y personas de color”.

Deborah fue destituida días antes del evento más importante para la academia, la ceremonia de los premios Grammy, donde no se hizo mención al escándalo.

La academia explicó que había sostenido algunas discusiones para llegar a un acuerdo con Deborah, pero que decidió en vez despedirla y que comenzará a buscar un nuevo director ejecutivo.

“No podíamos recompensarla con un acuerdo rentable y sentar así un precedente de que una conducta como la suya no tiene consecuencias”, escribió el comité ejecutivo de la academia en una carta dirigida a sus miembros. “Nuestros miembros y empleados, y toda la industria musical, merecen algo mejor que eso”.

Los abogados de Deborah declararon en un comunicado que la decisión de la academia de despedirla y notificar de inmediato a los medios de prensa “demuestra aún más que no se detendrá para proteger y mantener una cultura de misoginia, discriminación, acoso sexual, corrupción y conflictos de interés.”

En su queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, Deborah argumentó que Joel Katz, un influyente abogado de la industria musical y asesor general de la academia, trató de seducirla e intentó besarla en contra de su voluntad durante una cena el año pasado que había sido planteada como una reunión de negocios. Katz negó “categórica y enfáticamente” la versión de los hechos de Deborah.

Deborah dijo que su destitución fue también en represalia por criticar la cultura de la academia, al decir que se enteró ya como directora ejecutiva que su antecesor, Neil Portnow, había abandonado el cargo por una acusación de violación, pero que aun así esperaban que ella le diera un cargo remunerado como consultor. Portnow dijo que las afirmaciones de Deborah eran “falsas e indignantes” y que él había sido “completamente exonerado” en una investigación.

La academia dijo que había completado investigaciones exhaustivas de las quejas planteadas por Deborah y aquellas presentadas contra ella por otros, incluida la directora administrativa de la academia Claudine Little, que dijo que Deborah había sido abusiva e intimidante como jefa, algo que Deborah niega.

“La investigación confirmó abrumadoramente las serias quejas que habían presentado en su contra una multitud de miembros del personal de la academia”, dijo Tammy Hurt, vicepresidenta del Consejo Directivo Nacional de la Academia, en un comunicado. “El daño que ella le ha causado es verdaderamente desgarrador”.

Por otra parte, el actor estadounidense Timothy Hutton, fue acusado por una exmodelo canadiense de haberla violado cuando era menor de edad, en la década de los ochenta.

De acuerdo a información de “The Hollywood Reporter”, el ganador del Óscar por Gente corriente, en 1981, negó las afirmaciones de dicha mujer, llamada Sera Dale Johnston, y aseguró que es un plan para extorsionarlo.

Sera señaló que el incidente ocurrió cuando ella tenía 14 años, y relató que conoció al actor en Vancouver; él y dos amigos iniciaron conversación con ella y dos amigas adolescentes de la escuela, las invitaron al hotel donde se hospedaba Hutton, ahí sirvieron bebidas a las chicas y Hutton se acercó a Sera, la llevó a su habitación y la violó mientras un amigo observaba.

La exmodelo dijo a “BuzzFedd News” que no fue a la policía en ese momento porque se culpó a sí misma y quería seguir con su vida.

“Fue una mala experiencia sexual, eso es lo que era. Fue una primera experiencia realmente mala y eso nunca volverá a suceder”.

Sera presentó una denuncia penal ante la policía de Vancouver a finales de 2019 sobre el presunto incidente.

Entre los trabajos más actuales de Hutton, se encuentran las series The Haunting of Hill house, How to Get Away With Murder, y Tom Clancy´s Jack Ryan, asimismo aparecerá en la película The Glorias.

