Décima temporada de “The Walking Dead” confirma que “Michonne se va”

MÉXICO.— La serie “The Walking Dead” llega a su décima temporada, sin embargo la actriz Danai Gurira se despide de la trama más famosa de zombies.

En la décima temporada, Danai Gurira solo estará en algunos capítulos; todavía no se sabe en cuántos, pero lo que sí es un hecho es que las negociaciones contractuales con la cadena AMC no rindieron frutos, motivo por el que se va de la serie.

Habrá mucho fuego

En conversación con EW, la showrunner de la serie comentó que la nueva temporada se enfocará en algunos elementos, como el fuego, pero también abordará el trauma que los personajes han experimentado y mantendrá el desafío que representan los “Susurradores”.

Aunque ronda un rumor que apunta que la décima temporada será en realidad la última de la serie. Se ha dicho que en la Comic-Con de San Diego se conocerán más detalles.

Michonne un personaje elemental en varias temporadas

Su llegada fue en la tercera temporada, y desde ahí se convirtió en un personaje elemental, ya que por muchas temporadas fue la mano derecha de Rick con quien combatía contra todo oponente, tratase de un muerto o vivo.

También fue la mejor amiga de Carl (hijo de Rick) y tiempo después se volvió la pareja y madre de los hijos del policía líder del grupo de sobrevivientes.

Por ello no es de sorprender que la primera imagen de la próxima temporada se enfoque en Michonne, su espada y los zombies que caen a sus pies.- Con información de MOUSE.