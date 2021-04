Defánico nació con la música en su ADN

Una propuesta de vanguardia, con contenido de calidad, mensajes positivos y con algo discursivo a nivel musical, que además invita a moverse, es la que comparte Defánico, un artista que nació con la música en su ADN.

Así lo afirma este músico que se avoca al género electrónico, pero no de una manera purista, ya que le gusta fusionar diversos ritmos.

Tiene una gran influencia de artistas de las décadas de los 80 y 90, como gran fanático que fue de MTV, el canal de televisión que presentaba a los músicos del momento, y las influencias que tomó de lo que escuchaban sus padres, cono The Rolling Stones, The Cure, The Beatles, David Bowie, Pink Floyd, Donna Summer, Mecano, Miguel Bosé, entre muchos otros.

Defánico asegura que la música que ha generado en los últimos años ha recibido buenas críticas, como es el caso de temas como “You Make Me Feel” que grabó con una disquera suiza en 2019 y obtuvo excelentes críticas en el extranjero.

El último disco que lanzó “The Birth Of The Cosmos”, de estilo electro-ochentero, tuvo una buena reseña por parte de la revista “Rolling Stone”, y ”Citizen Of The world”, otra de sus producciones, de pop electrónico, fue bien reseñado por la revista “Telehit””.

Defánico manifiesta que le gusta jugar con la música, las letras y dar mensajes profundos que lleguen a las nuevas generaciones, siempre buscando ser vanguardista y versátil.

Su faceta musical la mezcla con el esoterismo, un área que desarrolla y como parte de la cual aborda la numerología, la cábala, hace sesiones de vidas pasadas, entra en conexión con los mensajes de ángeles y también aborda la astrología.

Todo ello crea un puente con su música, de manera que estas ideas y revelaciones tienen que ver con las letras, mensajes y la música que crea. Recientemente lanzó tres sencillos que serán parte del disco “Gan Eden Be”, que espera presentar en el verano, posiblemente en julio. En el transcurso de su proyecto musical ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios con artistas como Empire Of Tthe Sun, David Guetta, Tiesto, Steve Aoki, Crazy P y Natalia Lafourcade, entre otros.

Y tuvo oportunidad de conocer a sus grandes ídolos en persona como Gustavo Cerati, y Leonardo de Lozanne de Fobia, este último incluso ha sido su director vocal. Resalta que la gente está ávida de regresar a los conciertos, y los músicos desean volver a los escenarios, por lo que espera que pronto esto pueda suceder.

Los temas de Defánico pueden escucharse en todas las plataformas de música.

Puede conocer más del artista en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, Spotify donde lo encuentra como Defánico.— IRIS CEBALLOS ALVARADO