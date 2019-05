Defienden a Vicente Fernández tras declaraciones homofóbicas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Vicente Fernández aceptó dar una entrevista en su casa pero sus declaraciones lo pusieron en la mira al recibir decenas de críticas tachándolo de homofóbico.

Durante la entrevista, el cantante recordó cuando le detectaron cáncer y le propusieron un trasplante de hígado, algo que rechazó porque tenía miedo de que el órgano fuera de “un homosexual o un drogadicto”.

Al momento de su declaración, el reportero Gustavo Adolfo del programa “Sale el sol”, asegura que “se sacó un poco de onda” por la respuesta ya que era una entrevista en vivo.

“Yo creo que a Vicente se lo han acabado por todos lados, pero es un señor que tiene 80 años de edad, a él le tocó vivir otra época que no nos tocó a nosotros, no había la apertura para ser amistosos con la comunidad gay, él es un charro de Huentitán“, aseguró Gustavo.

Aclaró que no lo defiende porque lo que dijo no “estuvo bien hecho”, sin embargo si entiende su punto de vista.

“Él no dijo que no se permitieran los trasplantes de hígado de un gay, él dijo que no quería dormir con su esposa con un trasplante de alguien más. Vicente es muy chapado a la antigua, es un señor de otra generación“, agregó.

A partir de esto, señaló, posiblemente el cantante sea más cuidadoso a la hora de dar entrevistas, lo mismo al hablar de la comunidad gay.

Su hijo lo defiende

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de su padre, Vicente Fernández Jr. aseguró que “de ninguna manera es homofóbico y es muy respetuoso”.

“Quiero aclarar al público que toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna”, explicó en una entrevista para la revista “Quién”.

“Fue un momento desafortunado, pero no tiene ninguna especificación en contra de nadie”, abundó sobre las declaraciones de “Chente”.

Sobre el tema del trasplante, Vicente Fernández Jr recordó que incluso él estuvo dispuesto a donarle su riñón, sin embargó su padre no aceptó. “Podía ser donante, pero mi padre por cuidar de mi salud no quiso”, añadió.