Definió a toda una generación

No hay un único punto de vista sobre Woodstock

NUEVA YORK (AP).— Fue el fin de semana que definió la imagen de la “generación Woodstock”. Una imagen que trascendió como símbolo de provocación.

Para muchos de los que asistieron o desearían haber estado ahí el festival de “paz y música” de hace medio siglo sigue siendo un punto de inflexión, momento emblemático de la contracultura e ideología juvenil.

“Fuimos por la música y encontramos mucho más, algo mucho más importante: camaradería”, dice Karen Breda, quien tenía 17 años en los días de Woodstock. Ahí se sintió parte de “una generación que pensaba que nada podía detenernos. Paz. Amor. Todo eso”.

Para otros Woodstock fue un alarde de permisividad y despreocupación en tiempos de guerra. Y algunos no buscaron ahí su identidad musical. “No hubo una generación única del baby boom. No hubo una interpretación única del significado de Woodstock”, explica el historiador David Farber.

Pero Woodstock se convirtió en una “visión esperanzadora de lo que la juventud contracultural creía poder lograr en Estados Unidos”.

Karen Breda no fue a Woodstock en busca de un lugar en la sociedad. Acababa de terminar la preparatoria, le gustaban los conciertos de rock y los tres días del festival incluían a The Who, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane y Crosby, Stills, Nash & Young, entre muchos otros. Mintió a sus padres sobre adónde iba y llegó de Boston para encontrarse con una multitud, carpas, mantas, humo de marihuana y decisiones improvisadas.

Los organizadores habían vendido 186,000 entradas y finalmente acudieron 400,000 personas al festival en Bethel, unos 130 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York. Hacía falta espacio, agua y sanitarios. Había poca seguridad. Abundaban la lluvia y el lodo.

Karen y sus amigos debieron dormir en su auto al separarse de otro vehículo que llevaba sus equipos para acampar. Acercarse al escenario requería una caminata larga. Pero la gente compartía sus provisiones y tocaba junta la guitarra.

En una época de protestas contra la guerra de Vietnam, Woodstock “parecía trascender la furia que mucha gente sentía; era el hecho de estar juntos, de ayudar a alguien que necesitaba algo”, dice Karen, profesora de Enfermería en la Universidad de Hartford en Connecticut.

“La música hablaba por nosotros”, asegura.

A pesar de las decenas de arrestados por consumo de droga, heridas en los pies descalzos, crisis por LSD y dos muertes (una por sobredosis de heroína y otra por accidente vehicular), no hubo reportes de violencia y un jefe de policía declaró que nunca había conocido a “chicos tan amables, considerados y bien educados”.

Max Yasgur, el agricultor que alquiló su tierra al festival, aseguró que conocerlos “me llevó a abrir los ojos”.

“Creo que Estados Unidos tiene que prestar atención”, consideró. Y lo hizo. En muchos casos con desdén.

Muchas personas vieron en Woodstock un espectáculo de hippies drogados y promiscuos que retozaban en la mugre con “poco más cordura que los impulsos que llevan a los lemmings a arrojarse a morir al mar”, como publicó “The New York Times” en una editorial.

Para algunos, Woodstock sería un símbolo eterno de las divisiones de la guerra de Vietnam: de un lado, jóvenes reunidos por la “paz y la música”; del otro, medio millón de estadounidenses combatiendo en Asia.

Entre el público hubo al menos un veterano de Vietnam, captado en una conocida foto. Entre los intérpretes estaba Country Joe McDonald, veterano de la Armada que estuvo en Japón. La interpretación de su tema antibélico “I Feel Like I’m Fixin’ To Die Rag” fue uno de los momentos memorables del festival.

“Algunos hablaban de la paz y cosas así, pero yo hablaba de Vietnam”, recuerda McDonald. Los versos iniciales son “una expresión de nuestra ira y frustración por la guerra de Vietnam, que nos mataba, literalmente nos estaba matando”.

Karen lamenta que “las generaciones posteriores no tuvieran la oportunidad de experimentar algo que a mí me pareció tan hermoso”.

Pero, añade, es “algo que jamás podría repetirse”.

Festival Historia

Por primera vez está disponible una grabación con todo lo que se escuchó en el escenario de Woodstock.

Curiosidades

El audio de hace 50 años incluye desde música trascendental hasta anuncios sobre personas perdidas y advertencias sobre el LSD.

Precio

Se trata de 38 discos con 432 canciones a 799.98 dólares.

Respuesta

Todas las 1,969 copias lanzadas de “Woodstock: Back to the Garden. The Definitive Anniversary Archive” están agotadas desde hace semanas. Todavía pueden conseguirse paquetes con 10, cinco y tres discos.

Sin dudas

“Siempre estuve 100% seguro de que se iban a agotar“, dijo Andy Zax, el productor del material. “Hice campaña para que se produjeran más copias… Sabía que había un público para esto”.

Fuente: AP