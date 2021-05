Queen se suma BTS para ''Butter'' y así suenan juntos

BTS presentó el vídeo teaser de “Butter”, su próximo sencillo en inglés, que estará disponible el viernes próximo a través de YouTube.

El material, con apenas 23 segundos de duración, ascendió rápidamente en las tendencias de la plataforma de vídeos, ocupando la número 5 con 10 millones de reproducciones en apenas cuatro horas desde su lanzamiento.

Y es que las ARMY, como se les conoce a sus seguidoras, no podrían estar más ansiosas de reafirmar el éxito de Jimin, Suga, Jin, RM, Jung Kook, J-Hope y V, integrantes de BTS, pues en Twitter han lanzado la convocatoria para reproducir de manera masiva el vídeo tras su lanzamiento.

La meta de ARMY es superar los 10 millones de reproducciones que ya alcanzaron con el vídeo teaser, en menos de 24 horas, el viernes próximo, cuando “Butter” finalmente sea liberado.

Por otro lado, la emoción de las seguidoras de BTS creció durante la tarde cuando la banda británica Queen confirmó que su éxito “Another One Bites The Dust”, forma parte de la pieza musical de “Butter”, en lo que supone un nuevo tributo de la banda surcoreana a la música en inglés.

"Are you ready hey are you ready for this..." Another One Bites The Dust x #BTS_Butter #Queen #anotheronebitesthedust @BTS_twt #ButterVideoTeaser #BTS https://t.co/gxQqLSJDY3 pic.twitter.com/2KaaSgo8gu

Como se recordará, con “Dynamite”, BTS utilizó su coreografía para rendir tributo a Michael Jackson. Precisamente Taj Jackson –el mayor de los hermanos Jackson- se sumó a la tendencia con un mensaje en Twitter en el que se dijo “emocionado” por la llegada del nuevo sencillo del grupo de K-Pop.

Can’t wait for #BTS_Butter MV. I still play Dynamite every single day. Thanks @BTS_twt and BTS Army for the constant Michael Jackson love and appreciation. I am so grateful for all of you and I’m proud to be an Army member and support our guys. 🙏🏾#BTS #MichaelJackson