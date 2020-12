El cantautor Armando Manzanero fue de los músicos que le dieron una oportunidad al reguetón y hasta prometió hacer algo en dicho género.

MÉXICO.— Durante su larga trayectoria artística, Armando Manzanero no pudo librase de estar envuelto en algunas polémicas y dimes y diretes con otros cantantes.

Uno de los más sonados fue su "pleito" con Maluma, con quien sorpresivamente pasó del odio al amor en unos años tras haberse conocido en los Premios Billboard Latin Music Awards 2020, evento en el reconocieron al yucateco.

Durante 2019, Armando Manzanero fue cuestionado acerca del reguetón, pues cantantes como Maluma empezaban a colocarse en las listas de popularidad e iban ganando terreno en cuanto al mundo de la música.

Fue así como el cantautor yucateco enfatizó que no le gustaba. Y para que quedará muy claro fue muy recio al dar sus crítica sobre el género urbano y sus representantes:

"No creo que nadie pueda hacer el amor con una canción de Maluma" [...] A mí no me preocupa absolutamente nada, he visto llegar ritmos, los he visto irse", dijo el músico durante una entrevista.