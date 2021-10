Demi Lovato asegura que llamar aliens a extraterrestres es "despectivo"

La cantante que se denomina como de género fluido, aseguró que el terminó es muy despectivo por lo que pidió no usarlo.

EE.UU.— Para Demi Lovato los temas de inclusión no se limitan a este planeta. Recientemente, la cantante y actriz causó revuelo al señalar que a los seres extraterrestres no deben ser llamados aliens.

Prefiere llamara los extraterrestres: E.T

A raíz del estreno de su nueva serie documental "Unidentified with Demi Lovato" a través de la plataforma Peacock, la intérprete de "I Love Me" habló acerca de la vida más allá de la tierra, y en entrevista con Pedestrian, Demi explicó que no cree que los seres de otro planeta pretendan hacer daño a los humanos.

"Realmente creo que si hubiera algo ahí fuera que quisiera hacernos eso, ya habría ocurrido. Creo que tenemos que dejar de llamarlos 'alien' porque este es un término despectivo para cualquier cosa. Por eso me gusta llamarlos E.T.", señaló la intérprete de "Let it go".

Demi Lovato hace un llamado a cuidar el planeta

De igual modo, explicó que una de las finalidades de su reciente proyecto documental se basa en su necesidad de exhortar a sus fans y público en general a entender la importancia del planeta.

"Deseamos que haya una comprensión de lo mucho que necesitamos cuidar nuestro planeta y lo mucho que necesitamos aprender a expandir nuestra conciencia", recalcó la actriz.

Demi Lovato añadió que aunque hay muchas iniciativas que están haciendo lo suyo por preservar el planeta, aún existe mucho que hacer pues considera que el daño que se le ha hecho a la tierra ha sido enorme.

"Creo que el mundo se está convirtiendo en un lugar más abierto", añadió la cantante "Lentamente, pero con seguridad, creo que estamos progresando. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Pero, ya sabes, ¡cualquier progreso es un progreso!", puntualizó la ex novia de Joe Jonas.

Hace tan solo un par de semanas, Demi Lovato reveló que tuvo un encuentro con extraterrestres en Joshua Tree, California; la experiencia la catalogó como "alucinante".

En entrevista con E! News, el pasado mes de septiembre, la cantante contó cómo es que tuvo contacto con extraterrestres. Asimismo destacó que la experiencia fue increíble.

"Salimos al desierto en Joshua Tree y básicamente vi este orbe azul que estaba a unos 50 pies de distancia, tal vez menos, y era como flotar sobre el suelo, estaba como manteniendo su distancia de mí", detalló la también actriz.

"Hice contacto esa vez con un alienígena y fue una experiencia alucinante. Desde entonces, comencé a investigar más y por eso quería hacer un programa al respecto", puntualizó la cantante.

En aquella charla, Demi Lovato destacó que por el momento no tiene planeada ninguna que canción que se llame "Aliens".