Demi Lovato y Max Ehrich con fotos románticas anuncian su compromiso

Tanto Demi como Max compartió con sus seguidores las fotos de la entrega del anillo de compromiso

NUEVA YORK.— La pareja de cantantes y actores hizo el anuncio en redes sociales; cada uno publicó una fotografía de ellos besándose en la playa. Aunque Demi Lovato también publicó una foto de su anillo.

“Supe que te amaba el momento en que te conocí”(...) Fue algo que no puedo describirle a nadie que no lo haya vivido de primera mano, pero por suerte tú también lo viviste… Nunca me he sentido amada de una manera tan incondicional por alguien en mi vida (aparte de mis padres) con todo y mis defectos. Nunca me presionas a nada más que ser yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí”, escribió la cantante.

When I was a little girl, my birth dad always called me his “little partner” - something that might’ve sounded strange without his southern cowboy like accent. To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I’m officially going to be someone pic.twitter.com/8IboUPjWcC