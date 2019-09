México.— La actriz y productora estadunidense, Demi Moore, confesó que tuvo un aborto espontáneo mientras salía con Ashton Kutcher, tras perder a una niña comenzó nuevamente a beber.

Por lo que durante su matrimonio, su problema con la bebida empeoró y abusó además de analgésicos.

Ésta y otras confesiones más son las que la actriz escribió en un libro que se publicarán el 24 de septiembre, mismo que la ayudó en su viaje de sanación.

“Inside out” es el título del libro de las memorias escritas por la protagonista de Ghost, en el que además de hablar sobre su ascenso a la fama y sus matrimonios con Bruce Willis y Ashton Kutcher, se sincera sobre su infancia, cuando fue violada a los 15 años y sus recientes luchas contra el abuso de sustancias.

“Es emocionante y, sin embargo, me siento muy vulnerable. No hay portada de un personaje. No es la interpretación de otra persona sobre mí”, declaró en entrevista con el diario The New York Times.