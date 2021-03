Demián Bichir ahora luchará contra vampiros en una serie estadounidense

LOS ÁNGELES, California.- El actor Demián Bichir formará parte del elenco y producirá la nueva versión de la película de 2010 “Let the right one in” ("Déjame entrar").

Este "remake" llegará en formato de serie de televisión y está basada en la novela sueca “Låt den rätte komma in”.

Nueva producción

Esta nueva producción será la tercera adaptación luego de dos películas que tuvo en 2008 y en 2010, citó Vox Populi Noticias.

De acuerdo con Hollywood Reporter el canal Showtime (productor de Twin Peaks) ordenó el rodaje de un piloto escrito por el dramaturgo Andrew Hindereker y dirigido por Seith Mann, encargado de un episodio de “The Walking Dead”.

Vuelven a intentar otra adaptación en forma de serie de 'Déjame entrar', esta vez para Showtime y con Demián Bichir. https://t.co/ldseEDeVR3 — Ángel Vidal (@darkavm) March 15, 2021

Historia de vampiros

Hasta el momento no se sabe que otros actores integrarán el elenco ni por cuál plataforma o canal se emitirá el programa sobre vampiros, tampoco hay alguna fecha de estreno.

La historia se centra en un padre cuya hija de 12 años fue convertida en vampiresa tiempo atrás.

Showtime le ha dado luz verde al piloto de la serie inspirada en Let the Right One In, la novela de John Ajvide Lindqvist.

Demián Bichir será el protagonista, interpretará a un padre que tenía la vida perfecta hasta que una criatura muerde a su hija para luego desaparecer. pic.twitter.com/NReY3Mcbk1 — LA HYP4 🎙 (@elhyp3) March 15, 2021

Vidas cambian

Sin embargo, sus vidas cambian cuando ella encuentra consuelo y comprensión en un niño solitario que sufre bullying escolar llamado Oskar.

La novela se adaptó a cine en 2008 en Suecia, y en 2010 Estados Unidos estrenó su versión nombrada “Let Me In”, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Chloe Grace Moretz (Eli), Kodi Smit-McPhee (Oskar) y Elias Koteas (el policía).

La elección

“Demián Bichir es uno de los actores más dinámicos y fascinantes del mundo y su carisma y vulnerabilidad le darán al personaje de Andrew Hinderaker una exquisitez del guion a la vida con la dirección de Seith Mann” .

“No podríamos estar más emocionados sobre el potencial del show”, apuntó el vicepresidente ejecutivo de Showtime.