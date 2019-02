Demian Bichir, feliz por Yalitza y Marina de Tavira 

Espera que se diviertan

PASADENA (El Universal).— Han pasado siete años desde que Demian Bichir fuera postulado al Óscar de Mejor Actor por “A Better Life” (2012) y el histrión tuviera un tour por Hollywood que lo llevara a escalar en la llamada tierra de las estrellas.

El protagonista de “Che” se dice feliz ante la postulación de las mexicanas Yalitza Aparicio y Marina de Tavira por la película “Roma” de Alfonso Cuarón.

¿Qué consejo darías a Yalitza y Marina en su caravana de premios hacia el Óscar?

“Nunca he podido darle consejos a nadie. Yo creo que ellas lo están haciendo muy bien, se están divirtiendo mucho. Esa es básicamente la clave de ese tipo de eventos: relajarte y divertirte, porque no hay nada más que puedas hacer. Para los postulados es una oportunidad de darse a conocer con los agentes de Hollywood y del mundo.

¿Así lo percibes para Yalitza y Marina?

“Sin duda. A Marina la conozco desde hace muchos años. Es una actriz a prueba de todo, que ha entregado desde hace muchos años trabajos maravillosos y tiene toda la madera para lograr lo que quiera, no solo en Hollywood sino en China o en Japón, donde ella se lo proponga. En cuanto Yalitza, ha sido una sorpresa maravillosa, Alfonso Cuarón, como su director, le mostró al mundo cómo alguien que no es actor sí puede hacer un trabajo hermoso, sutil y conmovedor. Muchos de esos experimentos no funcionan a veces, pero supongo que no todos son Cuarón. Aquí en “Roma” ha funcionado. Es formidable lo que Yalitza logró. Yo no sé si ella quiere continuar su carrera como actriz pero lo que ha logrado hasta ahora ha sido maravilloso”, apuntó.

En el evento magno entre productores de televisión y la prensa de Estados Unidos, conocido como el TCA, Bichir ocupa la silla del centro del escenario donde la cadena ABC lanza sus reflectores, acompañado por una decena de actores, entre ellos su amiga, productora y compañera de reparto de “Grand Hotel”, Eva Longoria.

“Amo a Eva (Longoria) y sé por lo mismo que nadie puede decirle que no a ella. La puedo calificar de Super Woman, porque mientras estábamos grabando ‘Grand Hotel’, dio a luz a su bebé y luego lo cuidaba mientras trabajaba. Creo que ella podía haber elegido cualquier proyecto a realizar y su elección habla de la calidad de la historia y lo que se puede contar”, dijo Bichir en el salón central de un hotel de tradición de Pasadena.

“Grand Hotel”, que se transmitirá en México por Sony TV (en fecha por definir), se basa en la teleserie española “Gran hotel” creada por Ramón Campos y Gema R. Neir en 2012.

Especial de Cuarón

En una charla con Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento, el director de “Roma”, Alfonso Cuarón, hará un repaso por su exitosa carrera, compartirá anécdotas y reflexiones en un especial que se transmitirá el 10 de febrero próximo por el canal de paga TNT.