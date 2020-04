EE.UU.— La cantante Demi Lovato se ha convertido en el objeto de críticas por parte de fans de Selena Gomez, internautas y sus propios seguidores.

Pues se descubrió la cuenta falsa que ella utilizaba para hablar mal de colegas y supuestas amigas.

Aunque Selena Gomez fue una de las celebridades que más ataques recibió desde esa cuenta, los seguidores de otros artistas se han sumado al hashtag #DemiLovatoIsOverParty.

Mismo que se ha convertido en tendencia, luego de demostrar que supuestamente Demi es que la estuvo detrás de las críticas y ataques que lanzaba dicha cuenta de Instagram.

Todo comenzó cuando Demi Lovato realizó una transmisión en vivo desde una cuenta distinta a la suya. El usuario que utilizó fue traumaqueen4eva.

Pero luego de la transmisión en vivo, en redes sociales empezaron a circular imágenes de algunas publicaciones de dicha cuenta.

En los "pantallazos" apreciarse ataques hacia cantantes y personalidades de la música, sin embargo, Selena Gomez era de las más mencionadas.

De inmediato, usuarios crearon el hashtag #DemiLovatoIsOverParty para agrupar las críticas y evidencias de que Demi era la encargada de hablar mal de colegas y amigas como Selena Gomez.

No escuches su música, mejor escucha "Break My Heart" de Dua Lipa y "Boyfriend" de Selena Gomez 👑 #DemiLovatoIsOverParty pic.twitter.com/X78SfW2hKM

Fue cuestión de minutos para que el hashtag #DemiLovatoIsOverParty se convirtiera en tendencia en Twitter y provocará que fans de ella, y de otros artistas comenzaran dejar de seguirla en sus redes sociales.

Asimismo, en minutos Demi empezó a recibir muchos malos comentarios y ataques hacía su carrera y persona.

me están diciendo que demi realmente tiene una cuenta fandom dedicada exclusivamente a tirarle hate a otra gente sjskjs tan pendiente de selena iba a estar jealousy is a disease bitch get well soon #DemiLovatoIsOverPartypic.twitter.com/uTNc27THsx