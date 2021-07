"Denunciar no es un proceso fácil": Nath Campos habla de su denuncia contra Rix

La youtuber también celebró que más mujeres levanten la voz ante abuso.

CIUDAD DE MÉXICO.— Nath Campos asistió a la inauguración de FRIDA, un proyecto inmersivo e interactivo sobre la pintora de la primera mitad del siglo 20, en la que por medio de proyecciones animadas en muros y pisos del Frontón México, se entra a su mundo.

A pregunta expresa, a su paso por la alfombra roja, la youtuber comenta que no puede hablar del proceso legal que se sigue contra Rix, porque eso ya es terreno de las autoridades, pero si comentó que el proceso legal sigue su marcha: “Es algo que toma tiempo y que nunca se sabe cuánto, pero ahí vamos”.

¡Nath Campos evitó hablar con la prensa de su situación legal luego de denuncia abuso sexual en contra del Youtuber, Rix! 😱📺 #ViendoVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/8aOPNZQn3v — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 7, 2021

Sin embargo, Nath Campos señaló que denunciar a tu atacante no es sencillo, mucho menos ante la Fiscalía:

"Denunciar no es un proceso fácil, es algo siempre difícil, yo pasé por un proceso duro en la fiscalía, creo que si hubiera denunciado el día que me pasó no habría podido, lo hice en el momento que tenía que hacerlo y eso ayudó a que mi proceso en la fiscalía fuera más tranquilo porque ya tenía todo procesado", subrayo la creadora de contenido.

Una apoyo para mujeres que han sido violentadas

La joven también indicó que ser víctima de abuso sexual le ha ayudado a acercarse a más mujeres que también han sido violentadas, pues tras su denuncia son más las que han sentido la confianza de compartirle sus historias y a su vez pedirle ayuda para sobrellevar sus casos.

"Si muchas historias de muchas personas, de muchas mujeres con muchas ganas de hablar, de levantar la voz, de trabajar sus propios problemas, esa es la parte positiva que me llevo de todo lo que ha pasado", indicó la también actriz.

"Gran parte de la razón por lo que pasó todo y por la que decidí hacer todo fue compartir un mensaje que creo se dio de muchas maneras y llegó a muchas personas y creo eso es lo más importante", agregó Nath.

Fue en enero de este año, cuando Nath Campos se atrevió a denunciar al youtuber Rix como el hombre que abusó sexualmente de ella en una noche de fiesta, en la que ella habían bebido mucho y él siendo su "amigo" se aprovechó de la situación.