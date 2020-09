Desde niño lo soñaba

Alexander Acha graba temas de autores italianos

Una canción italiana escrita por Claudio Baglioni y Antonio Coggio, que lleva por título “Y tú” es el nuevo sencillo de Alexander Acha, quien soñaba desde niño cantar este tema.

El sencillo fue lanzada el 14 de agosto y ya cuenta con más de 600 mil reproducciones en la plataforma de YouTube.

En entrevista con el Diario, Acha comparte que se trata de un tema que grabó en Italia como parte de una serie de canciones de autores italianos que serán parte de su próximo disco.

“Y tú” es una canción que desde niño le gusta, por lo que decidió grabarla, para lo cual se hizo la traducción de la letra y luego él realizó la adaptación al español.

Acha confiesa que no fue una tarea fácil, pero fue una gran experiencia grabar éste y otros temas en Italia, que presentará más adelante.

Las letras de los temas dice que no se sienten como adaptaciones. En el caso particular de “Y tú” expresa que es una canción emotiva y apasionada, que habla de los primeros albores o rayos del amor joven, apasionado, loco, muy emotiva y con mucho sentimiento. Hay un videoclip que acompaña el tema con imágenes que hacen alusión a lo que dice la canción, aunque no es el vídeo oficial, ya que éste no se ha grabado por la pandemia.

Además de la serie de canciones italianas que grabó desde antes de iniciar la contingencia, Alexander Acha estrenará otro tema a principios de octubre, se trata de una colaboración que le invitaron a hacer “un atrevimiento” que acepté, dice, al adelantar que aborda un género diferente al que el público está acostumbrado a escucharlo, algo similar a lo que hizo con Los Socios del Ritmo en el tema “Llorar”.

En el plano de la composición, dice que el encierro lo ayuda a sacar piezas de mucho sentimiento y profundidad, pues la soledad, el aislamiento, la contención que se está viviendo lo han hecho crecer como artista, tiene más tiempo para componer, ensayar, inventar cosas nuevas para su carrera y arreglar o actualizar otras cosas que estaban desactualizadas, como sus redes sociales, por ejemplo.

No obstante, confiesa que ya está cansado del encierro, extraña la libertad, esa que da cierto equilibrio en la vida cotidiana, y por supuesto, extraña mucho cantar frente al público, pues aunque ha participado en presentaciones en línea “no es lo mismo”, quiere compartir con la gente, interactuar con ellos.

Alexander Acha lanzará un tema cada mes, mientras se da la oportunidad del ansiado reencuentro con el público.— IRIS CEBALLOS ALVARADO