Deslumbran Angelina y Salma

LOS ÁNGELES.— Salma Hayek y Angelina Jolie fueron las estrellas del estreno mundial de “Eternals”, la nueva película de la exitosa saga de Marvel.

El Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles fue el lugar escogido para la gran premiere de esta ambiciosa y esperada cinta que llegará a los cines el próximo 5 de noviembre.

Salma Hayek es uno de los nombres en mayúsculas del reparto de “Eternals” y anteanoche acudió al estreno de la película con vestido negro de gran escote y toques dorados que remató con dos brillantes collares.

Por su parte, Angelina Jolie llamó la atención de los fotógrafos en la alfombra roja con vestido marrón y un curioso adorno en su barbilla. Angelina estuvo acompañada en el estreno de “Eternals” por sus hijos Maddox, Vivienne, Knox, Shiloh y Zahara.

Junto a Salma Hayek y Angelina Jolie también se dejaron ver por Los Ángeles el resto de figuras del elenco de "Eternals", entre los que destacaron Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Brian Tyree Henry.

Chloé Zhao, ganadora del Óscar a Mejor Película y Mejor Dirección por “Nomadland” (2020), es la realizadora de “Eternals” en lo que supone un importante cambio de registro respecto a sus trabajos anteriores.

Basada en los cómics homónimos creados por Jack Kirby, “Eternals” se centra en unos personajes con ese mismo nombre que tienen extraordinarios poderes, que son casi inmortales y que fueron creados por unos seres cósmicos denominados Celestials.

Frente a los Eternals aparecen los Deviants, que representan la rama monstruosa y malvada de la obra de los Celestials.

Mientras entrevistaban a Salma Hayek y a Don Lee, quienes encarnan en la ficción a Ajak y Gilgamesh respectivamente, hizo su aparición la argentina Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel Studios.

Tras tener una breve charla con Salma Hayek en español, Victoria Alonso se dirigió a los entrevistadores y les habló en español.

“Lo único que te voy a decir es que tenemos dos super héroes...”, comentaba.

Pero fue interrumpida por la actriz, quien le avisó que no hablan español, a lo que Victoria respondió: ¡A mí no me interesa, que aprendan todos!”.

En temas de moda, Angelina Jolie parece tener una conexión con su hija Zahara. De hecho hace poco cautivaron con sus looks de fiesta con vestido largo y dos piezas con zapatillas en el evento Variety's Power of Women, al que acudieron juntas. Anteanoche, demostraron una conexión especial, pues la adolescente, de 16 años, llevó al preestreno el vestido que su madre lució en la ceremonia del Óscar de 2014.

El actor Richard Madden fue otro de las estrellas de la película “Eternals” que cosechó aplausos en la alfombra roja del evento.

Sorpresa, Glamur

Salma Hayek y su hija Valentina fue de las sorpresas del estreno de “Eternals”.

Muy unidas

Salma Hayek siempre ha sido una a madre que ha ocupado sus redes sociales para retratar el crecimiento de su hija Valentina. Es la primera vez que madre e hija asisten a una premiere