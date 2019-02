Deslumbran mexicanos en la alfombra roja de los BAFTA

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y Salma Hayek enloquecieron a medios de comunicación ingleses a su arribo a la 72 entrega de los British Academy Film Awards (BAFTA) 2019.

Los mexicanos caminaron por la alfombra roja de los premios que se consideran como los Oscar, pero europeos.

La cinta de Cuarón, “Roma” es una de las favoritas de la noche ya que tiene 7 nominaciones entre ellas en las máximas categorías como Mejor Director, Mejor película y Mejor Película de no habla inglesa.

Yalitza Aparicio y Marina de Tavira lucieron hermosas durante su paso al Teatro Royal Albert Hall, la primera resaltó su apariencia con un vestido rojo strapless mientras que la segunda mexicana con un vestido blanco con adornos dorados y una sonrisa en todo momento puso a la belleza mexicana en los primeros lugares del mundo.

Cuarón fue de los más asediados de la noche por los medios de comunicación ingleses, los cuales trataban de entrevistar al director, ganador de Oscar por “Gravity“, quien lució con su ya clásico estilo un traje de color negro, camisa blanca y corbata negra.

“Estoy muy feliz porque es un filme sobre una trabajadora doméstica y el hecho de que los espectadores la hayan acogido tan bien significa mucho para mí“, afirmó el cineasta.

Salma Hayek, quien también llegó puntual a la cita inglesa, se paseó por la alfombra roja lanzando besos y saludando a quien se le cruzara enfrente.

#EEBAFTAs Director nominee @alfonsocuaron discusses the ‘personal journey’ of making @ROMACuaron on the red carpet pic.twitter.com/pOU3USD0IS

— BAFTA (@BAFTA) 10 de febrero de 2019