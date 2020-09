Después de 14 años, "Keeping Up With The Kardashians" llega a su fin

Kim Kardashian y sus hermanas utilizaron sus redes sociales para anunciar que la temporada 20 de su reality show será la última

EE.UU.— Uno de los reality show más famoso es sin duda "Keeping Up With the Kardashians", pero luego de 14 años de trasmisión y de 20 temporadas llegó a su fin.

La misma estrella de show, Kim Kardashian dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, mediante un largo comunicado acompañado de la imagen promocional de la primera temporada.

#KUWTK: Keeping Up With The Kardashians llega a su fin después de 14 años y 20 temporadas, hace pocos minutos sus protagonistas han compartido un comunicado de despedida anunciando su decisión. 💔



¿Qué más nos va a quitar el 2020? 😭😭😭



¡Los vamos a extrañar! 😔 pic.twitter.com/Fwt6D8XEhw — Magazine Virtual (@themagazinev) September 8, 2020

En 2021 trasmitirán la última temporada

Las Kardashian-Jenner anunciaron que la serie regresa con nuevos capítulos el 17 de septiembre, los cuales corresponderán a la temporada 19; para el 2021 se estaría trasmitiendo la última temporada, es decir la 20.

Entre el escrito que compartió Kim y todas las Kardashian recompartieron se puede leer lo siguientes:

"Con gran pesar nos despedimos de Keeping Up with the Kardashians. Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados. Como familia hemos decidido poner fin a este viaje tan especial", explicó la familia en las redes sociales.

Agregaron: "Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años [...] Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos e innumerables personas que hemos conocido en el camino" [...] Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del próximo año en 2021. ¡Los amamos!", concluye el comunicado.

Kim señaló que "sin Keeping Up With The Kardashians, no estaría donde estoy hoy.- Con información de T13.

Las reacciones de internautas y fanáticos de la serie inundaron las redes sociales:

Yo después de ver que KUWTK llega a su fin en 2021 pic.twitter.com/DaDJd9Amtv — macariodguez (@macariodguez) September 8, 2020

Kestapasanda? Necesito ver cómo crece la Tormenta y cómo la Kendall tiene a su hijo. No puede acabar así. #KUWTK pic.twitter.com/itQe6WZj0D — 𝔸𝕓𝕣𝕒𝕙𝕒𝕞, 🇲🇽💸 (@DudeAbraham05) September 8, 2020

Lo que mas me duele de todo es que no vamos a ver crecer a tormenta.



Xq kardashian???

#KUWTK pic.twitter.com/f3KucJ6dBh — ⛈ (@_apdla_) September 8, 2020

14 años esperando un día a la semana para verlas, y hoy anuncian que no hay mas #KUWTK 💔 pic.twitter.com/q3K19uwwJd — CARO URIELES (@caritou1987) September 8, 2020

Todos nosotros al 2020 después de enterarnos de que se acaba #KUWTK cuando ya hemos sufrido suficiente pic.twitter.com/EKpYuQMZgR — ⛈ (@_apdla_) September 8, 2020

Cuando se creía que este año no podía ser peor. CANCELA LAS Kardashians #KUWTK pic.twitter.com/M4UBP2NwlJ — sky🇦🇷 (@creamcookie953) September 8, 2020

