“Después de ti” se estrena hoy en los cines de México

El proceso de duelo bajo la mirada y el sentir de cuatro amigos, con situaciones que llevan en medio del drama a sacar sonrisas al espectador, es la trama de la película “Después de ti”, que se estrena hoy en cines.

Así lo plática Giuseppe Gamba, actor que da vida a Gil, uno de los protagonistas de la historia, y quien comparte que la película se centra en cuatro amigos, Matías, Su, Gil y David. Uno de ellos muere. No, esto no es un “spoiler”, ni te hemos arruinado el final de la película, se cuenta al inicio del filme como una anécdota.

La trama se centra en lo que viene después: el proceso de duelo para superar la muerte de un amigo, y en el caso de Su, de su prometido, con quien se iba a casar.

Giuseppe señala que la película trata el proceso de duelo de cada uno de los personajes, centrado más en Su, pero sin dejar de lado los procesos de los demás, “es una película que habla del amor propio, de qué hacer con el amor de una persona que ya no está...”.

El cariño y acompañamiento de los amigos, el cobijo de la familia, nuevos amores y caminos son parte de lo que se explora en la historia.

La película da varios mensajes poderosos, y el actor espera que también ayude a sanar procesos bajo la experiencia de los personajes, ya que es importante saber que no estás solo en esos momentos, que no eres la única persona que pasa por una situación difícil, “que no nada más uno sufre”.

“Hay algo que nos enseñaron de chicos y que es incorrecto, nos enseñaron a que siempre debemos estar bien, y no es así, a veces está bien no estar bien, sanar lleva un proceso”.

Explica que la película no idealiza, ni pone las cosas en un lugar inalcanzable, sino que plantea lo que sucede en el día a día, de manera coloquial, cuando la gente pierde a un ser querido.

Sobre su personaje Gil, cuenta que es un tipo pragmático, al que el dolor le pesa menos que a los demás “que tiene capacidad de echarse al equipo al hombro”, no es el que tiene las mejores herramientas o el tipo más inteligente emocionalmente, pero es el que más ganas le echa y el que tiene las mejores intenciones.

Algo que le gusta de Gil es que crece y aprende, es un ser de amor, y se identifica con él en ese sentido, pues al igual que su personaje las personas cercanas son lo más importante para él y las valora y atesora.

Y es que, abunda, él hizo cásting para la película un viernes, y el lunes ya estaba grabando.

La filmación ya había iniciado cuando él se integró, y a la única persona del elenco que conocía era a Natalia Téllez, con quien coincidió en el CEA de Televisa.

Integrarse de esa manera al elenco, confiesa que fue un poco complicado, pero sus compañeros actores lo entendieron y apoyaron.

Giuseppe Gamba se encuentra en estos momentos dedicado por completo a la promoción de la película.

Aunque la situación es complicada por la pandemia, resalta que es momento de apoyarse los unos a los otros y de ser solidarios.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

De un vistazo

El elenco

En “Después de ti”, también actúan Paulina Dávila, Natalia Téllez y Rodrigo Girao. Giuseppe Gamba conoció a Rodrigo y Paulina —sus mejores amigos en la película—, media hora antes de comenzar a filmar. El actor agradece el apoyo que le brindaron a su llegada.