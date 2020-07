CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández Jr. supo que padece Covid-19 de una manera insólita, pues el diagnóstico llegó tras un incidente en un restaurante.

El cantante e hijo del charro de Huentitán, Jalisco, llegó con su pareja, Mariana González, a un restaurante para degustar de un platillo.

En el momento que estaba cenando se atragantó con un pedazo de carne, por lo que tuvieron que darle las primeras atenciones de auxilio para después llevarlo al hospital.

Al estar en el nosocomio, además de hacerle la revisión pertinente para que no quedara alguna secuela, por protocolo le realizaron la prueba de coronavirus y se descubrió que es persona portadora, pero asintomática.

"Se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado. Afortunadamente Mariana pidió que me sacaran rápido", señaló.