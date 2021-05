Detienen a Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, en Los Cabos (vídeos)

Las últimas horas han sido muy polémicas para Mayeli Alonso, la exesposa de Lupillo Rivera.

La empresaria difundió una serie de vídeos en los que se le ve discutiendo fuertemente con una empleada de una aerolínea, quien supuestamente no le hizo un cobro y le impidió abordar su vuelo para viajar de un aeropuerto en México a Estados Unidos.

"Rica y famosa"

La exprotagonista de Rica, famosa y Latina explotó cuando la empleada no la dejó abordar porque no hizo el cobro correspondiente de 1,500 dólares y finalmente le cancelaron su vuelo para regresar al país estadounidense, donde radica y tiene establecidos sus negocios, citó infobae.com.

Responde con insultos

En dos vídeos difundidos a través de su cuenta de Instagram, la también cantante respondió entre gritos, palabras altisonantes y empujones a la negativa de abordar su vuelo, e incluso amenazó con quejarse con los supervisores de la aerolínea.

"Me tienen harta"

“Ya me tienen harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar, fuimos y preguntamos si estaban bien las maletas y nos dijeron que ‘sí' ".

"Y a cinco minutos de abordar el avión estas gentes (sic) me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande"

"Tenía que pagar 1,500 dólares por una maleta y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión”, relató a sus 922 mil seguidores.

No la dejan abordar

“Le estuvimos dando la tarjeta a la muchacha, no la agarró y se hizo mensa, y nos canceló, cerró el vuelo y no nos dejó subir”, añadió Mayeli muy molesta en sus redes sociales.

Según Mayeli Alonso, ella sí empujó a la empleada de Volaris cuando notó que no la dejarían abordar su vuelo, por lo que finalmente tuvo que enfrentarse al personal de seguridad del aeropuerto, en Los Cabos, Baja California.

La arrestan

“¿Me van a arrestar?”, preguntó la mujer ante la acusación de que agredió a la empleada de la aerolínea por no dejarla abordar el vuelo hacia su zona de residencia.

“¿Cómo me vas a arrestar si no me puedes tocar? Yo me subo al carro”, añadió al seguir debatiendo para que le informaran las razones de su arresto, el cual calificó de injusto.

Arrestan a Mayeli Alonso en compañía de Jesús Mendoza en un aeropuerto mexicano. https://t.co/5zlRPDvhjz — Despierta América (@despiertamerica) May 12, 2021

Se sube a una patrulla

Finalmente, Mayeli Alonso, en compañía de su pareja, Jesús Mendoza, se subió a la patrulla de la policía municipal, y volvió a relatar su postura ante la situación que había vivido con la empleada de la aerolínea.

Los oficiales le explicaron que serían presentados ante el Juez para solucionar el conflicto, que podría incluir una disculpa a la persona agredida en la terminal aérea.

Qué tal lo que les pasó a #MayeliAlonso y a Jesús Mendoza... y por cierto, ¿por qué andarían de viaje juntos si ya no andan? 🤔 https://t.co/Mj0NHrIxkK — Ana Maria Canseco (@AnaMariaCanseco) May 12, 2021

Ya está libre

A pesar de que Mayeli Alonso sí fue presentada ante las autoridades mexicanas, la madrugada de hoy miércoles informó: “Hasta ahorita todo bien. Ya estoy fuera de la delegación”.

Mayeli afirmó que más adelante dará los detalles de su situación y lo que ocurrió durante su visita al aeropuerto mexicano.

