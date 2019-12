MÉXICO.— A tráves de redes sociales Walt Disney Studios lanzó el poster oficial de “Mulán”, la nueva cinta en live action que llegará en marzo 27 del 2020.

Pero será el jueves 5 de noviembre cuando se revele el segundo trailer, de la historia dirigida por el cineasta Niki Caro, y que cuenta con el guion de Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin y Lauren Hynek, basado en el poema narrativo “La Balada de Mulan”.

Check out the official poster for Disney’s #Mulan. Tune in tomorrow morning to watch the brand new trailer! pic.twitter.com/N4XNeaQBUk