Devuelve a Julieta Venegas a escena “La enamorada”

En el punto de partida

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Julieta Venegas regresa al escenario luego de 4 años de ausencia además de residir en otro país.

La cantante asegura dar una “marometa” desde el teatro para volver al punto donde partió: la música.

En su silencio musical, la intérprete no perdió el tiempo recreativo y decidió incursionar en el teatro pero en Argentina, donde vive actualmente.

“Después de mi último disco quise hacer una pausa pues no quería repetir la dinámica de volver a grabar y salir de gira. Además me mudé de país así que tenía que adaptarme”, dice la cantante. Julieta por ahora se encuentra en una obra de teatro en Argentina, titulada “La Enamorada”, un monólogo de una mujer que reflexiona sobre su pasado acompañado de canciones de su autoría, mismas que utilizó para un nuevo álbum que presenta este año.

“Me gustó la experiencia de escribir en función de la historia y es justo lo que tiene de diferente a mis discos pasados ya que es como soundtrack”, añade la cantante quien compartió créditos de este nuevo trabajo con el compositor Santiago Loza.

Respecto a la experiencia de trabajar en teatro para un público diferente, el argentino, y además, conocedor del arte escénico, la compositora platica que ha sido una experiencia que le ha enseñado más acerca de cómo ser en el escenario.

“El público es diferente. En México los fans son muy entregados mientras que la audiencia argentina que ve el teatro no es así, pues es un contacto más íntimo en la obra y todo el tiempo hay que mantenerlos atentos para que no pierdan el interés”.

No obstante, Julieta afirma que el nuevo público para el que está trabajando le ha enseñado ciertas lecciones, “ A mi me ha ayudado esa interacción porque yo estoy contando una historia y tampoco puedo estar al pendiente de la reacción del público, y eso me hace entregarme sin esperar necesariamente una respuesta positiva”.

Los romances de Julieta Venegas están con la música y el teatro, éste último, entre sus planes a largo plazo no se encuentra de manera profesional, sino como espectadora, aunque fue la “marometa” que la hizo regresar a la música con el nuevo repertorio basado en su monólogo.

Asimismo dice estar a gusto en su país de residencia actual, no obstante desea regresar de manera constante a México, donde ya tiene una gira planeada por diferentes estados así como en la Ciudad de México.

“La enamorada”, es el nuevo álbum de la cantautora después de “Algo Sucede” (2015), y representa su regreso a la música tras cuatro años de silencio.