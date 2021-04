"Diario me levanto a pesarme": Regina Blandón en contra de estereotipos

La actriz Regina Blandón compartió una imagen en la que dejo verse sin escrúpulos y reflexionó sobre los estándares que los medios de comunicación imponen sobre el cuerpo femenino.

Desde su cuenta de Instagram, la conocida actriz escribió un mensaje sobre los comentarios que recibió sobre su apariencia a lo largo de su carrera y cómo repercuten en su vida, informó Vox Populi Noticias.

“Diario me levanto a pesarme. Y desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre ‘arreglada’, siempre fit’ y ‘ay, qué bueno que enflacaste, te ves MUCHO mejor”, escribió la actriz.

Cada uno...

“Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión, aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la chin..., ¿no?”.

Esfuerzos

En la publicación, Regina se sinceró sobre el esfuerzo que hace a lo largo de su carrera por “ocultar” algunas partes de su cuerpo que, según narró, la han hecho sentir insegura.

“Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: “qué me voy a poner para que no se me vea alguna ‘lonja’”, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar”, confesó.