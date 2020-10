DiCaprio, y Timothée Chalamet entre el gran elenco de "Don't Look Up"

Meryl Streep y la cantante Ariana Grande también formarán parte de esta nueva producción de Netflix.

LOS ÁNGELES.— Actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet y Ariana Grande son sólo algunos nombres que compondrán la lujosa escolta de Jennifer Lawrence en la película "Don't Look Up" que el cineasta Adam McKay está preparando para Netflix.

