Dicen adiós a su gran maestro

Luis Eduardo Aute muere a los 76 años de edad

MADRID (EFE).— Cuatro años después de su retirada de los escenarios debido a un grave infarto, Luis Eduardo Aute falleció ayer en Madrid y su marcha provocó un tsunami de cantos al alba, bailes “slowly” y muchos cambios de hora porque los relojes marcan ahora las cuatro y diez.

El cantautor, pintor, escultor, poeta y cineasta Luis Eduardo Aute murió a los 76 años en un hospital madrileño en el que había ingresado anteayer, informaron fuentes de su entorno familiar, que desconocen si su deceso pudiera estar relacionado con el Covid-19.

A la espera de saber qué se hará con sus restos mortales, dada la actual situación con el estado de alarma, el mundo de la cultura se puso en pie para despedirse del “maestro”, de ese curioso sin límites, creyente y practicante de la indisciplina artística que nació en Manila un 13 de septiembre de 1943 y que vivió en Madrid desde los once años.

Porque han sido muchos, una legión, los que se han despedido de él a través de las redes sociales a falta de poder hacerlo por última vez en un tanatorio, como se lamentaron Pancho Varona y Jorge Drexler, quien dijo que, como no podrá ir a despedirse de él, le cantará desde sus “cuatro paredes”.

“La belleza se quedó sola en su cuarentena. Buen viaje, querido maestro”, añadió el cantante uruguayo.

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte español, José Manuel Rodríguez Uribes, ensalzó la condición de “referente” del “artista integral” de Aute, sin quien sería imposible entender bien la historia reciente de España y especialmente el “camino de libertad” abierto desde la Transición.

También dijeron al autor de himnos plagados de belleza otros amigos como Loquillo, Christina Rosenvige o Pedro Guerra, Alejandro Sanz y Raphael.

El polifacético creador era el autor de canciones como “Al alba”, “Rosas en el mar”, “Una de dos” y “La belleza”, que forman parte del patrimonio de la canción de autor española, en la que destacó junto a figuras como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Paco Ibáñez.

Son los títulos más emblemáticos de las más de 400 canciones que forman su legado y que son una oda al amor, a la vida y a la libertad.

“Las canciones, como los poemas, son una manera de hablar conmigo mismo”, decía el creador en una de sus últimas entrevistas concedidas a EFE, con motivo de la celebración de sus 50 años en la música.

“No es poeta quien escribe poemas, sino quien utiliza cualquier medio de expresión y es capaz de ir un poco más allá del espejo, de construir una mirada distinta, un 'desestatus quo', provocar la sensación de que te quitan el cielo”, explicaba.

De Aute destacaron instituciones y organizaciones como Amnistía Internacional su lucha por los derechos humanos. “Una de sus contribuciones universales fue la belleza de la canción ‘Al Alba’, contra la pena de muerte en España”, recordó esta ONG.

Y la Fundación Toro de Lidia puso de relieve que Aute “era un gran aficionado a la tauromaquia” que decía que "el mundo se dividía en dos: 'marcianos y taurinos'".

Era también notable su relación Latinoamérica, el lugar donde Aute decía que se podía “buscar el mañana”.

Su compromiso ético le hizo tan popular allí como en España. Tanto es así que en México en 2011 describió a Europa como “un barco que se hunde” y al que únicamente se le ponían parches, frente al “proyecto para construir un nuevo barco” que era Latinoamérica.

Hasta fue condecorado por el Gobierno de Ecuador, en 2007, en reconocimiento a su actividad creativa dedicada a la paz y la libertad.

Creatividad, sea cual sea la disciplina, era lo que derrochaba Aute, que aseguraba ser “más pintor que todo lo demás”. Música y pintura, “dos manifestaciones complementarias, porque allí donde acaba la música comienza la pintura y allí donde acaba la imagen empieza la voz”, reconocía.

Tanto, que siempre se consideró artista plástico, su “verdadera vocación y profesión”, y confesaba que su faceta como cantautor era “anecdótica y un apasionante hobby” que le robaba mucho tiempo.

Casado desde 1968 con Marichu Rosado, con la que tenía tres hijos, el artista publicó su último disco en noviembre de 2018, un recopilatorio de su gira por España y México, pero su último trabajo original había visto la luz un mes antes, un libro disco junto al poeta gallego Carlos Oroza donde unía la música con otra de sus pasiones, la poesía.

Fallecimiento

El cantautor Luis Eduardo Aute, fallecido ayer, fue recordado por varios artistas, quienes le dedicaron algunas palabras en sus redes sociales.

Silvio Rodríguez

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien compartió el proyecto “Mano a mano” con Aute, publicó en su blog la letra de la canción “De paso”, aquella que Aute grabó para el disco “Albanta”, y que dice: “solo morir permanece/ como la más inmutable razón/ vivir es un accidente/ un ejercicio de gozo y dolor/ Que no, que no / que el pensamiento/ no puede tomar asiento / que el pensamiento es estar / siempre de paso, de paso, de paso”.

Raphael

El cantante español Raphael escribió “Una gran pérdida que vamos a extrañar mucho”.

Alejandro Sanz

El cantautor español Alejandro Sanz compartió en Twitter “’Quien no tenga sueños que se disponga a tener dueños’ Descansa maestro”.

Tania Libertad

La cantante peruana nacionalizada mexicana Tania Libertad escribió “Partió el gran cantautor Luis Eduardo Aute; te vamos a extrañar querido amigo. Buen viaje”.

“No es poeta quien escribe poemas, sino quien utiliza cualquier medio de expresión y es capaz de ir un poco más allá del espejo, de construir una mirada distinta, un ‘desestatus quo’, provocar la sensación de que te quitan el cielo”

