Diego Boneta “batea” a Camila Sodi

CIUDAD DE MÉXICO,(EL UNIVERSAL).- Después de estar juntos en “Luis Miguel: La serie“, se dijo que Diego Boneta y Camila Sodi tenían una relación, sin embrago él aclaró que solo son amigos.

“Camila es amiga mía, trabajamos juntos“, expresó el actor al ser cuestionado sobre su aparente molestia con la sobrina de Thalía porque ella había hablado mal de su familia.

Recordemos que Boneta, quien personificó a “Luismi” en la bioserie de Netflix, se había mantenido renuente de hablar del tipo de relación que tenía con Camila.

Y es que luego de su participación en la citada serie, en la que tuvieron candentes escenas de cama, se hablaba de una relación amorosa, lo cual se evidenciaba en redes sociales, donde se intercambiaban corazoncitos y muchos likes y comentarios.

Sin embargo Diego asegura que no hay noviazgo alguno, pura amistad. Y mientras que la ex esposa de Diego Luna se mantiene actualmente soltera, a Boneta se le ha relacionado con otras guapas mujeres, de las que no ha querido hablar.