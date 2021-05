Diego Boneta compara a Luis Miguel con Maradona (vídeo)

Diego Maradona y Luis Miguel comparten ciertas similitudes, dijo Diego Boneta a Dalma Maradona, hija del exastro del futbol argentino, en un programa de radio.

Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en la serie sobre la vida del cantante mexicano en Netflix, afirmó que siempre hablaba de eso con el actor argentino César Bordón, que actúa como el mánager Hugo López.

"Yo no conocí a tu papá, Dalma, y no hay nadie o pocas personas que lo conozcan tan bien como tú, y sí se me hace que hay bastantes similitudes entre ellos.