Diego Boneta ya no quiere tener ''nada que ver'' con Luis Miguel

MADRID.- Diego Boneta desde pequeño ha sentido admiración por Luis Miguel, es por eso que protagonizar la serie “Luis Miguel. La serie” (de Netflix) le cambió la vida, pero sabe que ya es momento de desprenderse del personaje.

El éxito internacional de la biografía del cantante mexicano supuso un antes y un después en su carrera pero también despertó un reto, el de desvincularse de un personaje que lo absorbió por completo para evitar el temido encasillamiento.

El actor asistirá el domingo próximo a la ceremonia de entrega de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, el mexicano habla sobre el futuro tras “El sol de México” y los retos del sector audiovisual hispanoamericano. En estos premios parte como candidato por su papel en "Nuevo Orden", película de Michel Franco.



Para Boneta, el hecho de que "Nuevo Orden" no tuviera "nada que ver" con lo que había estado haciendo para "Luis Miguel, la serie", la hizo especial, más aun cuando obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cine de Venecia.

"Fue una locura (…) Es una película muy relevante con lo que esta pasando en el mundo, en muchos países, la polarización y la falta de empatía existe, es algo que está sucediendo en todas partes"

Antes de "Nuevo Orden", admite que quería hacer castings en películas mexicanas, pero "no me veían como un actor mexicano. Creo que el ser mexicano se lleva en el corazón".

"Yo nací en México, tengo una mezcla, tengo pasaporte español, mi abuela era murciana y la familia de mi abuelo del País Vasco, mi madre nació en Estados Unidos. Por eso Michel (Franco) y yo conectamos tanto, él está visto como un “outcast” (rechazado), en ciertas cosas. Espero que después de esa película y de Luis Miguel ya me vean como mexicano".

A pesar de sentirse "rechazado" en su propia tierra y de ser parte de una película que despertó polémica al referirse a la marcada diferencia de las clases sociales; Diego Boneta prefiere no hablar de temas políticos, pero sí hace un llamado a continuar ejerciendo derechos que también son responsabilidades ciudadanas.

"No me quisiera meter al lado político (…). Creo que son temas muy delicados. Lo más importante es que la gente vote, hubo elecciones hace poco en México, y dentro de tres años hay otras. Hay mucha gente que no está contenta. Trato de tener cuidado con los temas políticos, no soy politólogo, soy actor, es delicado cuando los actores hablan de política".