Diego Boneta y Belinda, una amistad demasiado cercana (Fotos)

Diego Boneta y Belinda tienen una historia juntos, que involucran sentimientos muy profundos, como lo es la amistad.

Después de todo, mucho antes de que la cantante y actriz conociera a su hoy prometido Cristian Nodal, el protagonista de “Luis Miguel, la serie” y ella ya habían compartido mucho tiempo juntos como parte de las filas del talento infantil de Televisa.

No obstante, este viernes Diego Boneta nuevamente negó ante los medios que en algún momento tuviera un romance con Belinda, a quien le desea “lo mejor” ahora que está próxima a contraer nupcias.

Apenas en 2019, el también cantante desmintió a las cámaras de “Ventaneando” tener algo más que una amistad con la también coach de “La Voz”. Esto luego de que compartieran una fotografía juntos, en los camerinos del musical “Hoy no me puedo levantar”, al que Boneta asistió solamente para visitar a su amiga y desearle éxito, según dijo entonces.

De hecho, la pareja de actores ya había protagonizado la portada de la revista “Vanity Fair” donde ambos compartieron la entrevista, como jóvenes intérpretes en auge dentro de la industria del entretenimiento en México. Corría el año de 2016, y en aquella ocasión Belinda incluso aseguró:

“Hasta hoy no me he enamorado de verdad”. Años después, gracias a su participación en “La Voz”, coincidiría con Christian Nodal, el cantante de música regional, con quien lleva meses derritiendo las redes sociales, siendo tendencia por sus muestras de amor.