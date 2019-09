Excluído por ser violento

Diego Cataño es ignorado durante una promoción

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El actor Diego Cataño ha quedado excluido de la promoción de la película “Olimpia” luego que el intérprete fuera señalado por varias mujeres de graves actos de violencia de género.

La casa productora de la cinta que evoca el movimiento estudiantil de 1968 en México emitió un comunicado donde dio cuenta de las acciones que ha tomado a partir de los señalamientos de presuntos actos de violencia.

Pirexia Films decidió que la imagen del actor no aparecerá en el poster, tráiler ni demás material publicitario de la cinta y aseguró que las centenas de personas que trabajaban detrás de la producción mo estaban relacionadas con los actos de violencia enunciados en torno a Cataño, además que se desconocía de las presuntas acciones del histrión.

Diego Cataño fue señalado por diversas mujeres a través de redes sociales de haber intentado asesinar a una mujer. Además, una usuaria de Instagram publicó un mensaje donde ella recordaba que en varias ocasiones el actor le dijo que mataban mujeres “por pin… pu…”.

Al respecto otra usuaria aseguró que “la última vez que me atacó me estuvo diciendo por alrededor de una hora que merecía estar muerta, mientras me pateaba”. En marzo de este año una usuaria de Twitter aseguró que 15 años atrás conoció al histrión y fue testigo de cómo se gestó una violencia que puso en riesgo la vida de varias mujeres.

“Diego Cataño es un hombre violento”, sentenció.

La joven aseguró que su relación con el actor estuvo marcada por la humillación y la tortura psicológica y que de eso muchas personas fueron testigo.

Además aborreció que el intérprete participara en un proyecto que hablara del feminicidio, “la ironía se desborda hasta el asco”.

Diego Cataño, nacido en 1990 en Cuernavaca, Morelos, es conocido por sus papeles en “Mula”, “Salvajes” y “Gringo: Se busca vivo o muerto”, pero sobre todo por su papel como “La Quica” en la serie “Narcos”. Olimpia llegará a los cines el próximo 27 de septiembre.