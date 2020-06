Sufrió por ser gitano

Diego “El Cigala” pide que se acabe la discriminación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Diego “El Cigala” recuerda que también sufrió de racismo cuando era niño por ser de una etnia gitana, por eso el cantante se siente consternado por lo ocurrido con George Floyd y espera que se haga justicia, pero sobre todo que el mundo cambie y se acabe la discriminación.

“En el pueblo gitano fuimos perseguidos, el gitano siempre ha sido mal visto y lo hemos pagado con nuestra propia carne”.

“El Cigala” cuenta que de niño, en el colegio, le gritaban gitano.

“Decían muchas burradas. En México hay mucha discriminación, en Colombia, África y no podemos vivir en armonía, y creo que todos tenemos derecho a vivir en este planeta sin molestar del uno al otro y debemos ayudarnos mutuamente”, comentó “El Cigala”.

La muerte de George Floyd fue un acontecimiento que indignó al mundo entero.

Al respecto el intérprete opina: “Basta ya con el racismo, los cuerpos de seguridad que usan esa violencia, la policía, no puede seguir haciendo eso indiscriminadamente. Le mando mi apoyo y solidaridad a la familia de George Floyd, me he sentido muy consternado, muy importante, dolido”, expresó.

Diego promueve “Cigala canta a México”, ya disponible en las plataformas.

De acuerdo al intérprete es un proyecto que surgió desde hace más de 10 años, después de hacer sus viajes a México y enamorarse del país, así que empezó a escuchar la música de Javier Solís, Vicente Fernández y muchos más.

“Me da mucha alegría que también el público mexicano se detenga a escuchar este tipo de música, estos clásicos que escuchaban nuestros padres”, comentó.