Diego Luna, entre los presentadores de Mejor Película en el Óscar

Los Ángeles (Notimex).- El actor mexicano Diego Luna será uno de los presentadores de los nominados a Mejor Película en la entrega 91 de los Premios Oscar que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de febrero.

"We are thrilled to assemble this well-known array of film lovers to introduce and share their reflections on the Best Picture-nominated movies." –#Oscars producer Donna Gigliotti and co-producer and director Glenn Weiss https://t.co/xvic2lUPlB

