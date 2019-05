Diego Luna hace “propio” el dolor de las madres de desaparecidos

Urge a vencer la apatía ciudadana

Diego Luna está convencido en que la acción ciudadana es la respuesta para tener el país que muchos exigen. Sin embargo, reconoce que la principal lucha consiste en vencer la apatía y hacer propio el dolor ajeno.

Como impulsor de la plataforma “El Día Después”, el actor se dio cita a la Marcha de Dignidad Nacional que encabezaron las madres de los desaparecidos en México, un acto que consideró necesario y que –como padre- está dispuesto a hacer eco del dolor de estas mujeres para crear consciencia de la necesidad de actuar como ciudadanía.

A través de sus redes sociales el protagonista de la cuarta temporada de “Narcos” compartió su participación en dicha marcha, en la que cuestionó a sus seguidores sobre si alguna vez se han preguntado lo que significa este día para una madre que no tiene respuestas de dónde o qué le pasó a su hijo.

“‪¿Cómo vive una madre que no sabe el paradero de su hija o hijo este día? ¿Te lo has preguntado? Escucha sus historias, te prometo que su dolor y la indignación te harán involucrarte. No esperes a que sea un familiar o un amigo tuyo”.

Cifras alarmantes

El también productor y cineasta informó que en México se registran más de 40 mil personas desaparecidas, lo que considera un escándalo nacional. En entrevista con medios de comunicación, consideró que esta cifra debería proyectarse a nivel internacional, para crear consciencia sobre nuestra situación como país.

“Esto no tiene que ver con partidos, ideología o posición política. Tiene que ver con empatía y compasión ciudadana. No dejes que estas familias se sientan solas en su reclamo por VERDAD y JUSTICIA”; añadió en su publicación en Instagram.

Convocatoria

Comprometido con las causas sociales, Luna lanzó recientemente una convocatoria internacional en colaboración con Surgeons of Hope, en la que invita a conocer la Ciudad de México y a una cena en su compañía.

Lo único que se tiene que hacer es una donación a la citada plataforma, encargada de ayudar a niños con daño en el corazón.