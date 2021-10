¿Oficializan su amor? Por primera vez, Diego Luna y Marina de Tavira posan juntos en una gala de premiación.

MADRID.— Diego Luna fue galardonado este fin de semana en Madrid, con el premio Platino de Honor en la octava edición de los Premios Platino. Sin embargo, a su gran noche, el invitado especial llegó acompañado de su novia, la actriz Marina de Tavira con quien se sabe tiene una relación desde otoño de 2019.

La pareja causó gran sorpresa al posar juntos por primera vez. Aunque esa no sería la única prueba de que los actores han oficializado su relación, pues los paparazzi captaron algunos momentos en los que el actor y cineasta mexicano se mostró muy cariñoso con la actriz de "Roma".

También podría interesarte: Triunfa en los Platino

Su romance es oficial

Desde que Diego y Marina fueron captados en actitud romántica no han ocultado su amor, sin embargo, son pocas las veces que se han dejado ver en público juntos, incluso esta gala fue la primera ocasión, desde el inicio de su relación, que la pareja posó y desfiló junta en la red carpet de los Premios Platino.

En la premiación, Diego recibió un gran reconocimiento, pero sin duda lo que más llamó la atención fue verlo muy cariñoso con Marina de Tavira. Las cámaras de algunos medios captaron el momento cuando la pareja intercambió algunas muestras de cariño antes de desfilar, de la mano, en la alfombra roja de esta fiesta al cine Iberoamericano.

Por primera vez, Marina de Tavira y Diego Luna posan juntos en la gran noche del actor https://t.co/ht9JYb2FsA pic.twitter.com/fpyERduifr — Revista ¡HOLA! (@holamexico) October 3, 2021

De igual modo, antes de que la pareja hablara con Diego Reinares, el encargado de dar la bienvenida a los actores , Diego Luna y Marina de Tavira tuvieron un momento romántico que causó furor. Mientras la actriz se alistaba, Diego no pudo contenerse y abrazó a su novia por la cintura.

En la ceremonia tampoco dejaron de mostrarse cariñosos, incluso y por primera ocasión se dejaron ver inseparables, además de que en todo momento estuvieron intercambiando miradas cómplices.

Diego Luna, quien recibió el Premio de Honor, y Marina de Tavira a su llegada a la ceremonia de entrega de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano que se celebra este pasado domingo en Madrid. (EFE) Diego Luna y Marina de Tavira por primera vez posaron juntos (EFE) Diego Luna presumió en todo momento la compañía de su novia (EFE) Diego Luna y Marina de Tavira hicieron oficial su noviazgo (EFE) ❮ ❯

También podría interesarte: Diego Luna y Marina de Tavira causan alboroto en aeropuerto y un "caído"

Una "acompañante" especial

Además de Marina de Tavira, el actor y director Diego Luna contó con el apoyo de su hija Fiona, aunque de manera simbólica, pues la niña hizo un par de modificaciones al cubrebocas que el histrión.

"Fue mi hija, dice papá, me lo hizo para esta gala. Me dijo: '¿cómo vas a traer uno negro?' pero sí mi hija me hizo estos dibujos", comentó el Luna a Rafa Sarmiento, durante una entrevista para TNT, donde se le vio presumir la mascarilla que decoró Fiona.

Cabe destacar que la relación entre Diego Luna y Marina de Tavira ya lleva dos años, y se hizo pública después de que salieran en septiembre de 2019 unas fotografías en las que se les captó besándose. Y aunque ellos guardaban silencio, nuevas imágenes estando juntos eran publicadas en varios medios de comunicación.

Pero tal parece que la pareja por fin decidió "oficializar" su romance y que mejor manera que posando juntos en una alfombra roja.

También podría interesarte: Diego Luna: ¿quiénes han sido sus "novias"?