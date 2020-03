Diego Schoening se prepara para debutar en “Jesucristo Super Estrella”

México (Notimex).- El cantante Diego Schoening se encuentra enfocado en su debut en “Jesucristo Super Estrella”, musical que lo llena de emociones y que lo hace regresar a México.

El integrante de la banda Timbiriche se sumará a la puesta en escena producida por Alejandro Gou, a partir del 9 de abril, en el papel de Pedro, el cual interpreta actualmente Samo, quien tendrá que dejar la obra para dedicarse por completo a su nuevo material discográfico.

La incorporación de Schoening llevará a la nostalgia, ya que la canción “Sueño con volverte a ver” que se desprende de esta obra, fue grabada en la década de los 80 del siglo pasado por Timbiriche.

“Diosito me pone en el camino con esta comedia musical después de tantos años de no hacer una, me vuelve a mi querido México, mi patria amada, y vuelvo a cantar ‘Sueño con volver a verte’”, todo esto se suma para que la obra tenga un gran significado para el cantante.

En entrevista telefónica, explicó que aún no ha podido viajar a México para los ensayos con el elenco, “tengo un gran reto, porque estoy ensayando yo solo en mi casa, acá en Estados Unidos, sin embargo le estoy echando ganas, yo estoy a marchas forzadas para hacer un gran papel, ensayando mi parte, leyendo la obra completa”.

Espera que a finales de marzo ya esté ensayando con el elenco integrado por Beto Cuevas, María José, Erik Rubín, Kalimba, Leonardo de Lozanne y Enrique Guzmán.

Está encantado de poder compartir con todos ellos el escenario, y de reencontrarse con su gran amigo Erik, su compañero en Timbiriche.

Aseguró que le apasiona el teatro musical, porque es muy completo y exigente para un artista, ya que actuar, cantar y bailar al mismo tiempo no es labor fácil.

