Diego Verdaguer quiere transmitir ánimo a sus fans

“Por la libre”, su nuevo material

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Diego Verdaguer aprovecha la cuarentena y presenta el tema “Desvelado”, que grabó desde su casa y forma parte del álbum “Por la libre”, que lanzará próximamente y en el que incluirá temas alegres y románticos.

“Grabé una canción muy linda que se llama ‘Desvelado’, es del compositor Hugo Vera, que hizo famosa Bobby Pulido, y ahora se nos ocurrió a mi productor Gabriel Vival y a mí hacerla y ahí está lista”, comentó.

Esta canción es una cumbia que el argentino baila con mucho ritmo y estilo y al final del tema le hace un homenaje a “El rey del acordeón”, el fallecido Celso Piña.

Subir el ánimo

Este tema, según el argentino tiene un fin: subir el ánimo de sus fans que están en confinamiento.

“Me sentí muy bien con ese ritmo, me gusta cantar un tema que me resulta amoroso, inocente, cálido, alegre y me genera ilusión”, dijo.

“Es un aporte para la gente que escucha a Diego, creo que me acercará a las familias”, comentó.

Diego Verdaguer grabó el tema y vídeo a la distancia con sus músicos. En las imágenes se ve bailando en su casa. “Desvelado” es el primer tema de Por la libre”.