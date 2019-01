Diez datos curiosos sobre Yalitza Aparicio 

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mañana de este martes se dio a conocer a todos los que disputarán por una estatuilla dorada el próximo 24 de febrero, y “Roma” de Alfonso cuarón alza la mano con 10 nominaciones.

Entre las nominaciones Yalitza Aparicio buscará la estatuilla como Mejor Actriz siendo “Roma” el primer acercamiento de Yalitza a la actuación, y al séptimo arte, lo que le da aún más valor a su trabajo, ya que está siendo reconocido por La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Esta joven mexicana de 26 años de edad, vivía una vida rutinaria y discreta hasta que se cruzó en la mira de Alfonso Cuarón, quien la catapultó al éxito como protagonista de la cinta.

Yalitza Aparicio es originaria de Tlaxiaco, una localidad que pertenece a la Mixteca Alta oaxaqueña; la cual fue denominada como “Heroica Ciudad de Tlaxiaco” debido a las múltiples batallas que se libraron durante la guerra de Independencia de México en contra de las fuerzas españolas.

Antes de ser descubierta por Alfonso Cuarón, era maestra de preescolar. Hasta ser elegida para interpretar a “Cleo“, Yalitza nunca se había planteado ser actriz.

Yalitza Aparicio comentó que la escena más difícil de “Roma” para ella como actriz fue la de la playa, debido a que no sabe nadar y el océano le dio un poco de miedo.

En un inicio, la familia de Yalitza tenía miedo de verla participar en el casting, ya que pensaban que podría ser un esquema de trata de personas.

Estas sospechas aumentaron por la ambigüedad que rodeaba el proyecto, ya que sólo se decía que buscaban mujeres de cualquier perfil. Por ello, la madre de la actriz la acompañó durante todo el casting.

En la comunidad en donde Yalitza estaba estudiando para ser educadora, conoció a Nancy. Cuando Yalitza obtuvo el papel de “Cleo“, le preguntaron si tenía una amiga que hablara mixteco. Fue entonces cuando Yalitza recomendó a Nancy, quien se quedaría con el papel de “Adela.”

Aunque el padre de Yalitza sí hablaba la lengua de su comunidad, había decidido no enseñárselo a sus hijos por temer que fueran discriminados. Para la cinta, Nancy tuvo que enseñarle a Yalitza a escribir y hablar en mixteco.

Antes de la cinta, a Yalitza no le gustaba hablar en público ni que le tomaran fotos. De hecho, uno de los grandes retos que enfrentó al filmar fue no prestar atención a las cámaras.

Al dar vida a “Cleo“, Yalitza lo sintió como un homenaje a su madre, quien trabajó como empleada doméstica. También se inspiró en su hermana, ya que el amor que muestra con sus hijos la hizo entender la importancia del vínculo maternal.

Yalitza declaró que le gustaría seguir actuando, pero está un poco asustada de seguir su carrera cinematográfica, “porque cada película es diferente.” Además, dijo que tendría que tomar clases para mejorar su interpretación.

Desde el estreno de “Roma“, varios actores reconocidos han felicitado a Yalitza Aparicio por su talento. Para muestra, la reacción de Tom Hanks al conocer a la estrella mexicana.Con información de “Variety“, “Vogue” y “Daily Trend.”

