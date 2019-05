“Dios no quiera se suicide”, dicen fans de Alejandra Guzmán sobre su hija

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Alejandra Guzmán confirmó que no ha tenido ningún contacto con su hija y que no recibió ninguna felicitación en el Día de las Madres.

La cantante no pudo evitar a los medios de comunicación al llegar a casa de su madre Silvia Pinal, por lo que amablemente contestó a algunas preguntas de forma rápida.

Al ser cuestionada sobre Frida Sofía, aseguró que no recibió ninguna felicitación. “No me ha llamado, pero bueno, la quiero, la amo y donde quiera que esté le mando besos“, aseguró.

Su hija le dedicó un fuerte mensaje en redes sociales y posteriormente se dijo arrepentida de sus acciones y con el “alma dolida”. Frida Sofía se disculpó con las personas que les ha hecho daño y aseguró que habrán cambios en su vida.

La critican

Tras el mensaje, Alejandra Guzmán recibió fuertes críticas en Instagram por no “prestar atención” a su hija.

“Y tu hija Alejandra??? @ifridag , no has percibido que necesita mucho amor???, está pidiendo a gritos …¡¡AMOR!! , no dinero, ni lujos”, recriminó una de sus seguidoras.

“Ponle atención a tu hija mujer!!!!!!!”, fue otro de los comentarios en una fotografía donde Alejandra aparece con Silvia Pinal festejando el Día de las Madres.

“Que mala onda! Tu hija sufriendo por que no tiene la atención ni el amor de sí madre y tú festejando…Dios no quiera se suicide y tengas que cargar con eso toda tu vida”, fue otra de las fuertes críticas hacia la cantante.