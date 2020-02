Director afirma que fue error de producción, muerte de actores de Televisa

MÉXICO.— El director Emmanuel Duprez de la serie de televisión "Como dice el dicho" comentó que la muerte de los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera de Televisa, fue un grave error que cometió la producción, algo imperdonable que no debió pasar.

"En verdad me parece que fue un grave error, la verdad hubo error por todas partes en ese asunto, tú no puedes arriesgar como director a los actores como entrada, ni como jefe de producción permitirlo. El jefe de producción no está encima del director, el que manda es el director de escena, si el productor no está en el lugar, que además tiene muchas cosas que hacer en Televisa, es el director de escena quien en principio debió de cuidar a sus actores", dijo Duprez en entrevista