Discriminan a Amandititita al confundirla con vendedora ambulante

La cantante Amandititita denunció que fue víctima de discriminación en un restaurante de Coyoacán pues vestía con un mandil y fue confundida con una vendedora ambulante.

A través de Instagram, compartió varios vídeos para explicar la situación así como la denuncia que interpuso.

“¿Qué hice?, me está sacando por qué estoy vestida con mandil, ¿por qué me está sacando de esa forma tan violenta? yo me iba a sentar a consumir”, dice la cantante mientras muestra al supuesto dueño del lugar.

Amandititita explicó que cuando el dueño vio la cámara bajo su actitud pero previamente le dijo “sácate, no puedes estar aquí vendiendo”.

“Eso es discriminación y cómo yo soy una persona que le gusta investigar voy a hablar con un policía a ver que me dice”, añadió la cantante.

Según la información recabada por la artista, el dueño del establecimiento ubicado en el centro de Coyoacán “trata mal a todos”.

Exhorta a denunciar

Tras los hechos, acudió a levantar su demanda y continuó informando del proceso a sus seguidores. Aunque le daba “mucha flojera” ir a hacer la denuncia pues era su día libre, enfatizó en que era necesario para acabar con la impunidad.

Bueno, hoy era mi día libre pero al rato voy a darme una vuelta a la @Profeco más que un día libre nos urge un país libre de discriminación por género, por situación económica, por cómo nos vestimos, creencia religiosa, orientación sexual, etcétera. Fin. — amandititita (@amandititita) May 22, 2019

“Como ciudadanos tenemos que proceder, mucha gente se queja pero nadie procede. Hay que denunciar y hay que estar pendientes de lo que pasa con nuestras denuncias“, añadió.

Amandititita detalló que sintió mucha “rabia e impotencia” por las persona que a diario viven ese tipo de discriminación.

Tras el hecho, la cantante recibió el apoyo de sus seguidores e incluso una marca local le obsequió una docena de mandiles de distintos colores. La artista bromeó al decir que a partir de ahora venderá “mandiles autografiados” y se cambiaría el nombre a Amandil titita.

